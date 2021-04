Hugh Carthy verlengt zijn contract bij EF Education-Nippo

Hugh Carthy heeft zijn aflopende contract bij EF Education-Nippo verlengd. Dat maakte de ploeg van teammanagerJonathan Vaughters vandaag wereldkundig. Voor hoelang de Britse klimmer bijtekende, is niet bekendgemaakt.

Carthy (26) is momenteel aan zijn vijfde seizoen bij EF Education-Nippo bezig. Daarvoor koerste hij bij Caja Rural-Seguros RGA en het continentale Rapha Condor. “Ik heb ervoor gekozen om bij EF te blijven, simpelweg omdat de ploeg goed aanvoelt. We zijn een gekke mix van renners, maar we vormen een team. Als het goed voelt, is blijven de enige logische optie. Hier heb ik mooie herinneringen en onder de renners en stafleden heb ik goede vrienden. Ik wil deze reis voortzetten en mijn rol spelen in het erfgoed van deze ploeg.”

Ploegmanager Vaughters zag Carthy de afgelopen seizoenen ontluiken als klimmer en als kopman van zijn team. “We zijn blij dat Hugh deel uitmaakt van de toekomst van deze ploeg. Hij staat voor de fundamentele waarden van dit team. Hij werkt hard, is niet bang zichzelf te overtreffen en blijft geloven in zichzelf. We wisten dat zijn arbeidsethos zijn vruchten zou afwerpen en we zijn blij dat andere mensen dat in de gaten krijgen.”

Derde in de Vuelta

Sinds Carthy zich in 2017 bij de ploeg voegde, boekte hij geleidelijk aan progressie. 2019 was het jaar van zijn doorbraak met een derde plaats in de Tour du Haut Var en een elfde plek in de Giro d’Italia. Ook won hij dat jaar in stijl de koninginnenrit van de Ronde van Zwitserland na een solo van 98 kilometer. In 2020 debuteerde hij in de Tour de France en reed hij in de Vuelta a España naar het podium. Ook won hij de bergetappe naar de Angliru.