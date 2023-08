Hugh Carthy verlaat Tour de l’Ain na valpartij in slotkilometers

Hugh Carthy zal zich niet meer in het peloton begeven bij de start van de derde en laatste etappe van de Tour de l’Ain. De Brit in dienst van EF Education-EasyPost heeft de koers moeten verlaten vanwege zijn valpartij in de slotfase van de tweede etappe. Het is onduidelijk welke verwondingen hij hieraan heeft overgehouden.

Hugh Carthy bevond zich in de finale van de tweede etappe van de Tour de l’Ain in een kansrijke positie. De Brit was namelijk onderdeel van een gevlucht drietal dat richting de finish in Lagnieu reed. Een van zijn medevluchters was ook nog eens zijn ploegmaat, Jefferson Cepeda. EF Education-EasyPost zat dus in een zetel, maar drie kilometer voor de streep ging het mis.

In de afdaling naar de meet toe had Carthy moeite om aan te haken en schoof hij onderuit. Hoewel hij later wel de finish wist te bereiken, blijken de verwondingen te ernstig te zijn om weer op te stappen. EF Education-EasyPost zal het op de slotdag dus met een mannetje minder moeten doen. Een troostprijs? Ploegmaat Cepeda won de tweede etappe en start de laatste rit in de leiderstrui.

Hugh Carthy will not start stage 3 of the Tour de l’Ain due to the injuries he sustained in his crash on the final descent. He will head home to recover and focus on the upcoming races. — EF Pro Cycling (@EFprocycling) August 1, 2023