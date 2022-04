HRE Mazowsze Serce Polski wint ploegentijdrit Belgrade Banjaluka

De continentale formatie van HRE Mazowsze Serce Polski heeft op de openingsdag van Belgrade Banjaluka de openingstijdrit gewonnen. Het Poolse team was op het vier kilometer lange parcours in de Servische hoofdstad Belgrado een seconde sneller dan Voster ATS.

HRE Mazowsze Serce Polski legde het traject Belgrado af in 4.50 minuut. De verschillen waren niet heel groot, want nummer twee Voster ATS volgde op één seconde. Tarteletto-Isorex was vijf seconden langzamer en eindigde op de derde plaats. De Belgische formatie was nipt sneller dan Adria Mobil.

De rittenkoers Belgrade Banjaluka (UCI 2.1) trekt de komende dagen door Servië en Bosnië en Herzegovina. Zondag staat de vijfde en laatste etappe op het programma. Op de startlijst ontbreken profploegen, wel staan veel continentale teams en nationale selecties aan het vertrek. De Belgische inbreng komt van Tarteletto-Isorex; de enige Nederlander aan de start is Rick Nobel van EuroCyclingTrips.