Howson klopt Hermans in koninginnenrit Ronde van Hongarije

Damien Howson heeft de koninginnenrit in de Ronde van Hongarije gewonnen. De Australiër van BikeExchange haalde op de slotklim Jhojan García terug en bleef vervolgens Ben Hermans voor. Howson neemt ook de leiding over van Phil Bauhaus.

De vierde etappe voerde het peloton naar het hoogste punt in Hongarije. De beklimming van de Kékestető (12,1 kilometer aan 5,6%) zou na een aantal dagen waarin er gesprint werd uitwijzen wie deze Ronde van Hongarije gaat winnen.

Al vroeg in de etappe kozen Maciej Paterski, Adrian Kurek, Piotr Rikunov en Gilles De Wilde het hazenpad. Alhoewel zij enkele minuten voorsprong van het peloton kregen, zat hun vlucht er al op nog voor het begin van de slotklim. Leider Bauhaus reed op dat moment niet meer in de voorste groep.

BikeExchange nam in de laatste twaalf kilometer de kop voor kopman Howson, die vorig jaar al derde werd in deze ronde. Toen de klim in de slotkilometers steiler werd, verdween de Australische ploeg naar de achtergrond en nam het Spaanse Caja Rural-Seguros RGA het initiatief.

Howson lost García af en wint

Op anderhalf kilometer van de meet lanceerde zij hun Colombiaanse klimmer García. In korte tijd reed hij een voorsprong van twintig seconden bij elkaar, maar toen Howson aanging werd duidelijk dat de 23-jarige renner niet zou gaan winnen.

Howson werd in de slotkilometer nog bedreigd door Hermans, maar de Belg van Israel Start-Up Nation moest van te ver komen om de Australiër van een dubbelslag te houden. Antonio Tiberi werd derde. Met Laurens Huys eindigde er nog een Belg bij de eerste tien. Gijs Leemreize werd de beste Nederlander net buiten de top-10.