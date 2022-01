Hornblow wint tweede rit New Zealand Cycle Classic

De tweede etappe van de New Zealand Cycle Classic (2.2), de eerste UCI-wedstrijd van 2022, is gewonnen door Keegan Hornblow. De Nieuw-Zeelander maakte deel uit van een veertienkoppige vluchtersgroep en wist het in de finale knap af te ronden. Mark Stewart is de nieuwe leider, topfavoriet George Bennett staat voorlopig zevende.

De 158,1 kilometer lange rit van vandaag startte en finishte in Masterton. Na twintig kilometer ontstond er al een kopgroep van veertien, die haar voorsprong op een gegeven moment uitbreidde tot vijftien minuten. Het was dus al gauw duidelijk dat zij het uit zouden zingen tot de finish. In de finale, waar de aankomst lag getrokken op een achthonderd meter lange en niet al te steile helling, mochten ze gaan strijden om de dagzege.

Hornblow trok hierbij aan het langste eind. De 20-jarige renner kwam met een voorsprong van twee seconden op de eerste achtervolgers over de meet, zijn trainingspartner George Bennett moest als nummer acht zes seconden toegeven. Dankzij een tweede plek werd de Brit Mark Stewart, die gisteren met zijn ploeg Bolton Equities Black Spoke Pro Cycling de openingsploegentijdrit won, de nieuw leider.

De New Zealand Cycle Classic duurt nog tot en met zondag. Zaterdag staat de koninginnenrit op het programma, als er gefinisht wordt op Admiral Hill.