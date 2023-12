vrijdag 15 december 2023 om 01:42

Hoppezak en Heijnen leiders na derde avond Wooning Zesdaagse

Vincent Hoppezak en Philip Heijnen zijn de nieuwe leiders in de Wooning Zesdaagse. Op de derde avond verdiende het Nederlandse koppel zijn tweede bonusronde en ging daarmee geletruidragers De Vylder en Hesters voorbij in het algemeen klassement. Hun voorsprong bedraagt slechts twee punten op Havik en Van Schip, die nu op de tweede plaats staan.

De derde dag begon zonder Lukas Rüegg en Claudio Imhof. Imhof had op de openingsavond een blessure opgelopen, waardoor Rüegg de volgende dag enkel de individuele onderdelen afwerkte. Het zag er niet naar uit dat Imhof de zesdaagse kon voortzetten, dus werd besloten dat de Zwitserse renners de wedstrijd zouden verlaten. De overige twaalf koppels begonnen even na zeven uur aan de korte jacht.

De wedstrijd over 25 minuten en 10 ronden, waarin Thomas Boudat en William Perrett de zege pakten, leverde geen belangrijke verschillen op tussen de topkoppels. Yoeri Havik en Jan-Willem van Schip wonnen de koppelafvalling, terwijl Matias Malmberg en Sebastián Mora door de 100-puntengrens gingen. Met de bijbehorende bonusronde gingen de snelle Deen en de ervaren Spanjaard aan de leiding van het klassement.

Tuur Dens en William Tidball waren de beste in de 200 meter tijdrit. De vliegensvlugge Belg en de wereldkampioen scratch, die aan zijn eerste zesdaagse bezig is, wonnen later op de avond ook nog de supersprint en de individuele afvalling. Na de baanronde volgde het volgende onderdeel: de lange jacht. Daarin raakten Malmberg en Mora hun ronde voorsprong in het klassement kwijt. De winst was voor Roger Kluge en Theo Reinhardt.

Strijd om de gele trui

Na de twee dernyseries, die werden gewonnen door Lindsay De Vylder en Vincent Hoppezak, stond Hoppezak met Philip Heijnen in een gelijk aantal ronden én punten met Havik en Van Schip. In het laatste onderdeel van de avond, de individuele afvalling, stond dus de gele trui op het spel. Daarin eindigde Heijnen op de derde plaats en Van Schip op de vierde, waardoor de wereldkampioenen het geel aan hun jongere landgenoten moesten laten.

Wooning Zesdaagse Rotterdam 2023

Klassement na dag 3

1. Vincent Hoppezak & Philip Heijnen – 226 punten

2. Yoeri Havik & Jan-Willem van Schip – 224 punten

3. Lindsay De Vylder & Jules Hesters – 270 punten en 1 ronde

4. Matias Malmberg & Sebastián Mora – 128 punten en 1 ronde

5. Roger Kluge & Theo Reinhardt – 104 punten en 1 ronde

6. Tuur Dens & William Tidball – 186 punten en 3 ronden

7. Thomas Boudat & William Perrett – 86 punten en 3 ronden

8. Milan Van den Haute & Matteo Donegà – 46 punten en 8 ronden

9. Peter Moore & Clément Petit – 70 punten en 9 ronden

10. Yanne Dorenbos & Elmar Abma – 58 punten en 10 ronden

11. Maximilian Schmidbauer & Raphael Kokas – 12 punten en 12 ronden

12. Moritz Malcharek & Roy Eefting – 50 punten en 13 ronden