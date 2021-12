Hoogeveen organiseert NK veldrijden voor junioren en nieuwelingen

De huidige coronarestricties die in Nederland gelden, zetten eerder een streep door de nationale kampioenschappen veldrijden voor de jeugd- en ouderencategorieën. Wielervereniging De Peddelaars uit Hoogeveen heeft nu het initiatief genomen om toch een NK uit de grond te stampen. Als de situatie het toelaat, zal het evenement plaatsvinden op 5 en 6 februari 2022.

Zodoende zijn er begin februari in Drenthe dus NK’s voor nieuwelingen, junioren (m/v), amateurs/sportklasse en masters 40+ en 50+. Door de huidige beperkingen zijn wedstrijden voor deze leeftijdscategorieën op het NK in Rucphen niet toegestaan. Aanvankelijk zou het NK op 9 januari plaatsvinden in Zaltbommel, maar dat gaf de organisatie na de verzwaarde coronamaatregelen terug. Rucphen stapte daar tijdens de derde week van december in.

“De KNWU is de organisatie (in Hoogeveen, red.) dankbaar dat men de renners in staat wil stellen toch een nationale titelstrijd af te werken deze winter. Uiteraard met als kanttekening dat de dan geldende maatregelen ter beperking van COVID-19 dat toelaten”, meldt de bond. Het NK vindt plaats op het clubparcours van De Peddelaars.

NK Veldrijden voor jeugd en ID-renners

De KNWU is eveneens genoodzaakt het NK veldrijden voor de jeugd (en ID-renners) in Honselersdijk te verplaatsen en wel van 22 januari naar 12 februari 2022. In overleg met de organisatie is deze beslissing gemaakt omdat de huidige COVID-maatregelen in Nederland gelden tot 14 januari. Het NK voor jeugd en ID-renners zou dan de eerste wedstrijd zijn na deze maatregelen. Veiligheidshalve is besloten om dit NK naar achter te verplaatsen in de hoop dat er dan meer mogelijkheden zijn.