Hoogerland haalt herinneringen op aan Westra: “Ik won het NK mede door Lieuwe”

Johnny Hoogerland was jarenlang ploeggenoot van Lieuwe Westra, die zaterdag op 40-jarige leeftijd overleed. Van 2009 tot en met 2013 reden ze beiden bij Vacansoleil. In het radioprogramma NOS Langs de Lijn haalde Hoogerland herinneringen op aan de Fries.

“Ik heb best veel mooie herinneringen aan Lieuwe”, begon de 39-jarige ex-renner. “We werden samen prof, we reden samen voor het eerst de Tour. Alle klassiekers die we in het voorjaar reden, waren voor ons allebei de eerste. Eerste keer Ronde van Vlaanderen, eerste keer Parijs-Roubaix. We hebben samen veel mooie dingen meegemaakt”, aldus Hoogerland, die twee momenten uitlicht waarop Westra een belangrijke rol in zijn eigen carrière heeft gespeeld.

Als eerste noemt Hoogerland de zesde etappe van de Tour de France 2011, waarin hij de bergtrui veroverde. Dat was met dank aan Westra, vertelt hij. Voorafgaande aan de laatste helling van de dag stond de Zeeuw virtueel aan de leiding in het klassement, maar hij vreesde de snelheid van vluchtmakker Anthony Roux, die hem nog voorbij kon gaan in de rangschikking. “Maar Lieuwe zei: ‘Ik demarreer wel’. Dus Lieuwe reed weg, terwijl die Fransman op mij zat te letten en helemaal gek werd. Lieuwe pakte het punt en ik had de bergtrui. Daar hebben we veel om gelachen nadien.”

“Hij reed in zijn eentje tien man kapot”

Het tweede moment waarop Hoogerland terugblikt is het Nederlands kampioenschap van 2013. In Kerkrade veroverde Hoogerland toen het rood-wit-blauw. “Blanco, het huidige Jumbo-Visma, had een hele sterke ploeg. Maar Lieuwe reed na twee kilometer weg en heeft vervolgens tweehonderd kilometer solo gereden. De halve Blanco-ploeg was daarna weg. Hij reed in zijn eentje tien man kapot. Uiteindelijk werd ik Nederlands kampioen, mede door Lieuwe zijn actie.”

“Eigenlijk was Lieuwe te goed, hij stond altijd voor iedereen klaar. Hij heeft zelf hele mooie dingen gepresteerd, maar hij kon zich extreem wegcijferen. Als het dan lukte, was hij ook echt oprecht blij voor je. Daar genoot hij van.”

Depressie

De laatste tijd ging het niet goed met Westra, vertelt Hoogerland. “Hij is in een depressie geraakt. Heel veel mensen hebben hem altijd willen helpen, maar hij was eigenlijk niet meer te helpen. Het is heel droevig om te zien dat zo’n topsporter, iemand die zo hard voor zichzelf kan zijn, moederziel alleen eindigt. Niemand kon meer echt contact met hem krijgen. Met Kerst heb ik hem nog een berichtje gestuurd, ‘Fijne Kerst, Lieuwe’, maar geen reactie. Het is heel droevig dat het zo eindigt.”