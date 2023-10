vrijdag 6 oktober 2023 om 18:32

Soudal: “We willen nog altijd de Tour winnen met Remco Evenepoel”

De fusie tussen Soudal Quick-Step en Jumbo-Visma komt er dan toch niet. Er heerste ongenoegen bij enkele partners en sponsors van de ploegen over het samengaan. Dirk Coorevits, de CEO van Soudal, reageert bij Sporza op de nieuwe wending.

“We willen nog altijd de Tour winnen met Remco Evenepoel”, is Coorevits stellig. Dat de fusie niet doorgaat, is voor Coorevits en Soudal geen ramp. “Soudal-Quick Step is voor ons altijd plan A geweest. We zijn tevreden dat alles bij het oude blijft.”

Soudal, een lijmfabrikant dat gevestigd is in de Provincie Antwerpen, zal de Belgische ploeg blijven sponsoren tot en met 2027. De ambitie om de Tour te winnen met Evenepoel is en blijft dus prioriteit.