Hoofdrol voor Muur van Geraardsbergen in Lotto Belgium Tour zondag 28 juni 2020 om 17:31

De Lotto Belgium Tour voor vrouwen heeft een speciaal plekje ingeruimd voor de Muur van Geraardsbergen. De beroemde kasseienheuvel wordt meerdere keren bedwongen en de finish ligt op de slotdag de Vesten. De andere etappes van de rittenkoers zijn ook gepresenteerd.

Vanwege de herziene kalender is de Lotto Belgium Tour ingekort van vier naar drie dagen. Dit omdat de ronde midden in de week tussen de Amstel Gold Race en Gent-Wevelgem (10 en 11 oktober) en de Ronde van Vlaanderen (18 oktober) gepland is.

Kasseien als test voor Parijs-Roubaix

De openingsrit bestaat uit vijf rondes van 26 kilometer rondom Galmaarden in Vlaams-Brabant. Het lokale circuit kent enkele kasseienstroken en beklimmingen van de Bosberg, de Congoberg en de Bergstraat. Op de tweede dag lijkt een massasprint onvermijdelijk als het peloton van Blankenberge naar Brugge rijdt.

Voor de slotrit van ruim 100 kilometer wordt Geraardsbergen opgezocht. Na twee rondes van 33,2 kilometer volgen nog twee circuits van 17,1 kilometer, met daarin telkens de Muur opgenomen. Ook de Bosberg en Denderoordstraat worden bedwongen. “De dames krijgen heel wat kasseien voor de kiezen, ideaal om al eens te testen met het oog op Parijs-Roubaix op 25 oktober”, zegt organisator Tom Thienpont.

‘Niet te zwaar parcours’

“We hebben een mooie ronde samengesteld met een parcours dat prima aansluit bij de drukke periode die de rensters eind oktober tegemoet gaan”, aldus Thienpont. “We kozen ervoor om onze wedstrijd niet te zwaar te maken en doordat we een etappe minder organiseren, krijgen de rensters ook voldoende rust. We bieden een parcours aan met hellingen en kasseien, maar er is ook een vlakke etappe.”

Rittenschema Lotto Belgium Tour 2020 (13-15 oktober)

Etappe 1: Galmaarden – Galmaarden (133,5 km)

Etappe 2: Blankenberge – Brugge (119 km)

Etappe 3: Geraardsbergen – Geraardsbergen (100,6 km)