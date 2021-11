Hoofdrol Harrie Lavreysen bij UCI Track Champions League in Litouwen

Harrie Lavreysen heeft ook tijdens de tweede manche van de UCI Track Champions League zijn klasse getoond. De Nederlandse wereldkampioen wist in Panevėžys (Litouwen) beide sprintonderdelen bij de mannen te winnen en zo zijn leidende positie in het klassement uit te breiden.

Lavreysen rekende in de finale van de Keirin af met landgenoot Jeffrey Hoogland en de Duitser Stefan Böttiger. En ook in het individuele sprinttoernooi was de sprinter een klasse apart. Lavreysen werd in de finale nog wel verrast door een vroege aanval Nicholas Paul uit Trinidad en Tobago, maar die herstelde hij vakkundig. Het verschil aan de finish was minimaal.

“Natuurlijk kunnen andere renners mij uitdagen. Bijna iedereen. Maar nu ben ik de beste, en dat voelt goed. Heel goed”, vertelde Lavreysen na zijn dubbele zege in Panevėžys. “Het voelt ook goed dat ik mijn leidende positie in de Sprint Series heb uitgebreid. Ik heb geen druk omdat ik in de leiderstrui rijd, maar het is mooi om erin te winnen.”

In de Sprint League bij de vrouwen won Emma Hinze de sprintfinale en was Lea Sophie Friedrich de beste in de keirin. De leiding in het klassement is na twee manches in handen van Hinze.

Archibald en Mora leiden in duurcompetities

Katie Archibald was dan weer de winnares van de scratch én de afvalkoers in de Endurace League bij de vrouwen. In de afvallings kon Kirsten Wild geen potten breken: zij werd als eerste uitgeschakeld. In de scratch was de Britse sneller dan Maggie Coles-Lyster, en in de afvalkoers klopte ze Anita Yvonne Stenberg.

De Endurance League heeft een nieuwe leider gekregen. Corbin Strong raakte zijn koppositie kwijt aan Sebastián Mora. De Spanjaard denderde in Litouwen naar de winst in de scratch, voor Rhys Britton, en maakte het feest compleet door ook de afvalkoers te winnen. In de ultieme slotfase was Mora sneller dan Aaron Gate.

UCI Track Champions League

Volgende week gaat de Champions League baanwielrennen verder met twee manches in Londen. Op 3 én 4 december zijn de beste baanwielrenners ter wereld in het Lee Valley VeloPark.