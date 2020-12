Hoofdkantoor Specialized getroffen door inbraak, speciale fiets Sagan gestolen

Het hoofdkantoor van fietsenfabrikant Specialized is getroffen door een zware inbraak, zo meldt Cyclingtips. Uit het pand in Morgan, gelegen in Californië, is voor 130.000 euro buitgemaakt. De dieven besloten onder meer de gouden fiets waarop Peter Sagan in 2018 Parijs-Roubaix wist te winnen, mee te nemen.

Ook de gele S-Works Tarmac waarop Fabian Cancellara reed nadat hij in de Tour van 2010 het geel veroverde is verdwenen, net als een Olympische tijdritfiets van Tony Martin en twee fietsen van Specialized-oprichter Mike Sinyard. Ook de fietsen van enkele succesvolle mountainbikers en triatleten zijn gestolen.

De historische fietsen stonden in het Specialized-museum. De politie kan niet terugvallen op getuigen, aangezien er vanwege coronamaatregelen geen mensen aanwezig waren op het kantoor. Wel zijn er camerabeelden opgedoken van twee auto’s die betrokken waren bij de inbraak.

Een Toyota is inmiddels teruggevonden, maar van het witte bestelbusje waarin de gestolen fietsen zaten is nog altijd geen spoor. Fietsenfabrikant Specialized heeft een beloning van 25.000 dollar uitgeloofd voor de tip die leidt tot het terugvinden van de gestolen fietsen.