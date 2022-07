Hongerige Michael Matthews: “Als je er één wint, wil je er ook twee winnen”

Video

Michael Matthews heeft al een ritzege op zak in deze Tour de France, maar hoopte vandaag – in de zestiende etappe naar Foix – een gooi te doen naar een tweede ritzege. De Australiër van BikeExchange-Jayco probeerde in de beginfase nog de sprong te maken naar de kopgroep, maar belandde in de klassieke chasse patate. “Dit is mijn laatste kans”, liet Matthews voor de start weten aan WielerFlits.

“We hebben hierna nog twee bergetappes, twee sprintkansen met Dylan (Groenewegen, red.) en de individuele tijdrit. Dit is dus zeker mijn laatste kans”, aldus Matthews. De ritwinnaar in Mende liet zich echter verrassen bij de start. Matthews probeerde nog wel naar de omvangrijke kopgroep te springen, maar het kalf bleek al verdronken en uiteindelijk moest de Aussie zich weer laten inrekenen door het peloton.