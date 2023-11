donderdag 9 november 2023 om 15:00

Hommeles in de Wereldbeker, de transitie van dsm-firmenich en twee keer Mathieu van der Poel

Podcast Een nieuwe week en dus ook een nieuwe WielerFlits Podcast. Daarin uiteraard ruim aandacht voor de cross, we analyseren de omslag van Team dsm-firmenich en we bespreken de grote winnaar(s) van de transfermarkt deze winter.

Maxim ontvangt net als in de vorige aflevering onze veldritspecialisten Niels en Zeger. Er was deze week weer het nodige te doen om de Wereldbeker, die komend weekend verder gaat in Dendermonde. Ook de Superprestige in Niel staat op het programma. In die wedstrijden is Mathieu van der Poel (nog lang) niet te zien, maar hij deelde afgelopen week wel zijn (korte) crosskalender van deze winter. Hoe kijken onze heren daar naar?

Verder is ook Youri terug van weggeweest. Met hem bespreekt Maxim welke ploeg het beste uit de transfermarkt komt en analyseren ze de omslag die Team dsm-firmenich gemaakt heeft richting 2024. Dat is nodig, want de tweede Nederlandse ploeg bungelt helemaal onderaan de WorldTour-ranking. Er moet wat veranderen richting de komende twee seizoenen, want anders komen Iwan Spekenbrink en co in de problemen. Dat en meer in een kakelverse WielerFlits Podcast!

Luister hierboven naar de podcast en abonneer je via je favoriete podcastapp.

