Hoelgaard hoopt dat ‘probleem’ met contract zichzelf oplost: “Met mijn benen spreken”

Video

Het is geen grote prijs, maar voor Markus Hoelgaard was het een welkome opsteker. Hij won in de Ronde van Polen het bergklassement. Het laat zien de Noor, die een aflopend contract heeft bij Lidl-Trek, op de weg terug is na een moeilijke periode. Hij hoopt de komende maanden te laten zien wat hij waard is, vertelde hij vorige week aan WielerFlits.

“Het is een mooie prestatie, nadat ik een beetje aan het worstelen was”, zei Hoelgaard na de zevende en laatste etappe van de Ronde van Polen. “Het is een eerste stap op de weg terug. Mijn lichaam werkte een tijdje niet mee, ik denk dat het een soort long covid-probleem was. Eindelijk gaat het beter en beter. Hoewel het geen overwinning is, is dit ook fijn.”

Over zijn aflopende contract zei de Noor dat het ‘niet ideaal’ is. “Maar ik heb er vertrouwen in dat ik op de weg terug ben. Als ik presteer zoals ik zou moeten presteren, zou het probleem zichzelf moeten oplossen binnen een maand of twee. Mijn manager is al in gesprek met enkele teams. Ik laat dat aan hem over en probeer zelf met mijn benen te spreken. Hopelijk lukt dat.”

Wat zoekt Hoelgaard in een nieuwe ploeg? Wil hij meer kansen voor zichzelf? “Ja en nee. Als je sterkere jongens hebt, help je hen uiteraard. Maar als ik terugkeer in goede vorm, ben ik misschien een van de sterkere renners die hulp krijgt. Met de conditie die ik nu heb, is het logisch dat ik anderen ondersteun die sterker zijn. Dat is hoe het is.”