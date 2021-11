Hoe weinig meter kan je rijden in een uur? Davide Formolo rijdt wereldrecord

Davide Formolo is de hoofdrolspeler in een opmerkelijke video die rondgaat op sociale media. De Italiaan van UAE Emirates deed een bijzondere werelduurrecordpoging: hoe weinig meter kon hij rijden in een uur, zonder van zijn fiets te stappen?

Formolo deed zijn uiterste best en behaalde uiteindelijk een afstand van 918 meter in zestig minuten. Dat is goed voor een gemiddelde snelheid van 0,92 km/uur. Samen met Formolo deed ook wielrenster Maria Vittoria Sperotto (A.R. Monex Women’s Pro Cycling Team) een poging en zij kwam ook tot 918 meter.

Het oude record stond op 1.070 meter en was twee jaar geleden neergezet door oud-wielrenner Bruno Zanoni, die laatste werd in de Giro d’Italia van 1979. Hij nam het opmerkelijke record over van Gilberto Simoni, die een afstand van 1.071 meter had neergezet.

De recordpoging van Formolo en Sperotto vond op 30 oktober al plaats op de wielerbaan van Rino Mercante Velodrome in Bassano del Grappa en werd live uitgezonden op de Facebook-pagina van La Repubblica delle Biciclette. Op social media gaan fragmenten nu vaker rond.

Campenaerts en Steed

Het ‘echte’ werelduurrecord staat sinds 2019 op naam van Victor Campenaerts met een afstand van 55,089 kilometer. Er is ook een officieel wereldrecord surplace (stilstaan) en dat ging in 1986 in de boeken nadat de Amerikaan David Steed liefst 24 uur en 6 minuten stilstond. Zijn bewegingsruimte was 15 centimeter (voor- en achteruit).