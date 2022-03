Hoe is Tadej Pogacar te verslaan in Milaan-San Remo?

Na de UAE Tour, Strade Bianche en de Tirreno-Adriatico is Milaan-San Remo de volgende prooi voor Tadej Pogačar. De 23-jarige kopman van UAE Emirates is misschien wel dé topfavoriet voor Milaan-San Remo.

Maar hoe is hij te verslaan? Wachten tot de Poggio is een grote gok voorspellen ploegleiders Wilfried Peeters (Quick-Step Alpha Vinyl), Steven de Jongh (Trek-Segafredo) en Allan Davis (Lotto Soudal)

Wilfried Peeters – Ploegleider Quick-Step Alpha Vinyl

“Alles is mogelijk in Milaan-San Remo. Wat Pogačar heeft laten zien in de Strade Bianche, maar ook in de Tirreno-Adriatica, is fenomenaal. Maar de Poggio is een helling die ook andere renners goed ligt. Het verschil daar maken is niet zo evident, ook niet voor hem.

De steile hellingen zoals in de Strade en de Tirreno liggen hem veel beter. De Poggio is niet superlastig, waardoor heel wat renners daar met de besten meekunnen. En ik denk ook niet dat hij daar Wout van Aert kan lossen.

En wat doen ze dan als ze samen na de Poggio voorop zitten? Gaan ze met elkaar á bloc doorrijden of gaan ze kijken? Dat zijn veel vraagtekens. Maar het is mogelijk. We moeten niet vergeten dat twee jaar geleden Julian Alaphilippe en Van Aert op de top van de Poggio zijn weggereden.

Het deelnemersveld is allesbepalend voor het koersverloop. Vorig jaar hebben ze het ook geprobeerd, maar kwamen ze met een grote groep over de top en reed Jasper Stuyven uiteindelijk weg in de afdaling.

Je kunt allerlei scenario’s op papier zetten, maar ik denk dat de Poggio niet de beste plek voor Pogacar is om weg te rijden. Een andere optie is een vroege aanval op de Cipressa. Nibali heeft dat een keer gedaan en is voorop gebleven tot over de Poggio. Als je met vier a vijf man weet weg te komen is het haalbaar tot de finish. Het hangt er dan wel vanaf wie erbij zitten. Als alle topfavorieten mee zijn, is het afwachten wat de achtervolgers nog kunnen doen.

Maar nogmaals… met Pogačar is alles mogelijk.”

Steven de Jongh – Ploegleider Trek-Segafredo

“Hoe moet je Pogacar stoppen? Dat is een goede vraag. Als je kijkt hoe dominant hij in de Strade Bianche en Tirreno-Adriatico heeft gereden, dan rijdt hij tegenwoordig weg waar hij het zelf wil. Ook al pakken twee à drie ploegen zich samen om te achtervolgen, dan nog komen ze niet dichterbij. Als Pogacar het op z’n heupen krijgt op de Poggio, dan vrees ik dat iedereen geklopt is. Wanneer hij een topdag heeft, dan wordt het heel moeilijk om hem te verslaan.

Of het zin heeft om hem eerder te isoleren? We hebben genoeg bergritten gezien waar hij in z’n eentje zat tegen een overmacht van andere ploegen, maar daar werd hij niet heet of koud van. Ik denk dat dit weinig uitmaakt.

Ik denk overigens wel dat Pogačar zal wachten op de Poggio en niet op de Cipressa al een aanval gaat opzetten. We moeten ruim dertig jaar teruggaan dat op die klim nog een beslissing werd geforceerd. Tegenwoordig is er echter een totaal ander peloton met in de breedte veel meer goede renners.

Het kan zijn dat er een omvangrijke groep op de Cipressa weg rijdt, maar dan nog zijn er altijd enkele ploegen die de slag hebben gemist en langs de kust een georganiseerde achtervolging kunnen opzetten. Ik verwacht overigens wel dat men héél hard de Cipressa op rijdt. Je merkt dat veel renners bang zijn om Caleb Ewan mee te nemen naar de Poggio. Vorig jaar heeft hij als sprinter een grote indruk op de Poggio gemaakt, dat veel concurrenten hem zullen proberen af te matten voor die klim. Dan moet je de koers dus hard maken op de Poggio. Of hen dat lukt? Ewan heeft in de Tirreno met een mooie ritwinst aangetoond in vorm te zijn. De daaropvolgende dag gaf hij op om zich in alle rust voor te bereiden op Milaan-San Remo. Reken maar dat hij in topvorm zal zijn.”

Allan Davis – Ploegleider Lotto Soudal

“Het is geen geheim dat mannen als Tadej Pogačar en Wout van Aert gaan proberen aan te vallen. En de beste plek om het te proberen is op de Poggio. Dat is denk ik wel duidelijk.”

“Hoe je Pogačar kan verrassen is een goede vraag. Wij hebben daar geen plan voor. Ons doel is Milaan-San Remo te winnen en niet Pogačar of iemand anders te verrassen. Dat is ons referentiepunt waar we een plan voor maken.”

“Ze zeggen wel eens dat Milaan-San Remo het makkelijkste monument is om uit te rijden, maar de moeilijkste om te winnen. Met dat laatste ben ik het eens, maar dat eerste is niet helemaal waar in mijn optiek. San Remo is absoluut geen makkelijke koers door de lengte van bijna driehonderd kilometer.”

La Primavera blijft een speciale koers, doordat zowel sprinter als echte puncheurs kunnen winnen. Dat is een extra moeilijkheidsgraad voor Pogačar. Het aantal renners dat kan winnen is in Milaan-San Remo heel wat groter dan in andere belangrijke koersen.”

Hoe denk jij dat Tadej Pogačar te verslaan is? Deel je strategie in de reacties.