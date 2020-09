Hoe groot is de kans dat Primoz Roglic de gele trui naar Parijs brengt? zaterdag 12 september 2020 om 12:30

Zondag bezoekt de Tour de France de Jura, waar er daags voor de rustdag een loodzware bergetappe volgt. Etappe 15 speelt zich af rond de Col du Grand Colombier, een beklimming waar klassementsleider Primoz Roglic goede herinneringen aan heeft.

De Colombier – waar dit jaar voor het eerst in de Tour gefinisht wordt – zal in deze 174 kilometer lange bergrit van verschillende kanten worden beklommen. De eerste keer gaan de renners over de Selle de Fromentel, met loeisteile stroken tot 22%. De beslissing zal vallen op de tweede beklimming, wanneer de renners tot 1501 meter hoogte zullen klimmen. Voordat het zover is, zullen zij op deze klim van de buitencategorie onderweg stroken van gemiddeld meer dan 12 procent moeten beklimmen.

History Repeating?

De beklimming van de Grand Colombier zal menig renner nog vers in het geheugen liggen. De etappe van zondag is namelijk vorige maand al eens verreden in de Tour de l’Ain. De winnaar destijds? Primoz Roglic. De Sloveen was begin augustus al ijzersterk en liet toen al zijn concurrenten zijn hielen zien.

Roglic is om meerdere redenen topfavoriet om de etappe van zondag winnend af te sluiten. De man in vorm won al in Orcières-Merlette, terwijl hij in Laruns enkel landgenoot Tadej Pogačar voor zich hoefde te dulden. In de rit naar Pas de Peyrol toonde hij zich de sterkste der favorieten. Ook volgens bookmaker TOTO is Roglic de te kloppen man. Hij staat genoteerd als topfavoriet.

Roglic mag dan de gedoodverfde favoriet zijn, het is een bekend gegeven dat je in het wielrennen vaker verliest dan dat je wint. Het peloton herbergt tal van concurrenten die hier maar al te graag tijd terug willen pakken. De naam van Tadej Pogačar hebben we al genoemd. Het 21-jarige supertalent toonde al zijn klasse in Laruns en is de voornaamste uitdager van zijn negen jaar oudere landgenoot.

Kansen voor de Nederlanders

En de kansen op een Nederlandse ritzege in de Jura? Na het wegvallen van Bauke Mollema lijkt Tom Dumoulin de enige overgebleven kanshebber. De oud-Girowinnaar kan gerekend worden tot de outsiders, wat betekent dat een gokje hem wel eens lucratief uit zou kunnen makken. Dumoulin beschikt over de kwaliteiten om hier voor succes te zorgen. Tijdens zijn laatste twee deelnames aan de Tour won hij steeds een etappe. Lukt hem dat ook in 2020?

Op steile beklimmingen kunnen we uiteraard ook niet om de Colombianen heen. De Zuid-Amerikanen staan met vier man bij de beste tien. Titelverdediger Egan Bernal zal tijd goed willen maken op Roglic. De kopman van de Ineos Grenadiers krijgt op de Grand Colombier een kans om daar wat aan te doen. Na zondag zijn er nog maar twee ritten met aankomst bergop, dus de kansen worden schaars. Ook landgenoten Nairo Quintana, Rigoberto Uran en Miguel Angel Lopez behoren hier tot de kanshebbers.

Eindzege Roglic?

Mocht topfavoriet Roglic uiteindelijk zijn geel zondag extra in de verf zetten, dan lijkt ook de kans dat hij het geel tot in Parijs met succes verdedigt bijzonder groot. In de afgelopen jaar zou de renner die na etappe 15 het geel droeg, maar liefst vijftien keer een week later als eindwinnaar gehuldigd worden. Maar liefst 75% dus.

Wanneer je nu inzet op een eindzege van Roglic, dan krijg je bij een eindzege van de voormalig schansspringer 1,38 keer jouw inzet uitgekeerd. Denk je dat Bernal alsnog zijn titel prolongeert, dan kan dat maar liefst 8,65 keer de inzet opleveren.

