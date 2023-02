Hoe de sneeuwval ook organisatie O Gran Camiño verraste: “Onmogelijk om door te gaan”

Wie nog het meest baalde van de annulering van de eerste etappe van O Gran Camiño, was wedstrijdleider Ezequiel Mosquera. Als oud-wielrenner wist hij maar al te goed wat de renners meemaakten op de fiets in de sneeuw. Mosquera begreep volledig dat er een streep door de rit moest worden gezet. “Dit is dramatisch”, verzuchtte hij.

Het duurde ruim een uur. Toen pas kwamen de wedstrijdorganisatie, juryleden en commissarissen van de UCI naar buiten. Het verdict na de geannuleerde etappe? Geen ritwinnaar en geen algemeen klassement, maar de gereden tussensprints en bergsprints werden wel meegeteld. En dus heeft Jonas Vingegaard een voorsprong van drie seconden op de rest, al worden die secondes vrijdag pas meegerekend in het klassement.

Ezequiel Mosquera (47) is de drijvende kracht achter O Gran Camiño. De oud-wielrenner – ooit vierde in de Vuelta, onder contract bij Vacansoleil-DCM en jaren later vrijgesproken van gebruik van maskeringsmiddelen – wil zijn thuisregio Galicië maar wat graag op de kaart zetten en wil dat doen door een goed georganiseerde race neer te zetten. Dat Jumbo-Visma start mét de winnaar van de Tour de France, is dan ook een flinke opsteker.

Contrast

De eerste etappe viel echter in het water, of letterlijk: in de sneeuw. Bij de eerste passage aan de finish in Sarria was het koud en regende het flink, maar kwam de zon vervolgens snel door. Hoe groot was het contrast op de tv-beelden die lieten zien dat het even verderop, in de ‘bergen’ van de regio rond Sarria sneeuwde. En niet een beetje ook. Met grote vlokken kwam de sneeuw naar beneden.

Mosquera zag het gebeuren vanuit de wagen van de wedstrijddirecteur. Na afloop liet hij weten de hele tijd in nauw contact te hebben gestaan met de wedstrijdjury, omdat ook bij hem al door zijn hoofd schoot om te stoppen. Dat de renners in het peloton naar hem toe kwamen om te stoppen, begreep hij volledig. “Ik denk zelf ook nog altijd als een renner in koers, niet als een organisator. Maar het was onmogelijk om door te gaan.”

Zo snel het weerbeeld veranderde aan de finish, zo snel veranderde het weerbeeld ook op de route. De etappe stopzetten bij de eerste passage door Sarria? Daar was geen sprake van, omdat het toen ‘alleen’ maar regen betrof. En de juryauto die tien à twintig minuten voor de wedstrijd uit reed merkte ook niets op. De slotklim was sneeuwvrij op dat moment, dus er was geen reden om daar al conclusies aan te verbinden.

Uit het niets

Het tekent hoe verrast de organisatie was door de extreme sneeuwval. Voor het peloton reden om ruim voor de streep te stoppen. Volgens Jumbo-Visma-ploegleider Frans Maassen waren het de Cofidis-renners die het eerste met dat idee kwamen, en daar was eigenlijk iedereen het wel mee eens. Jonas Vingegaard stak als duidelijke topfavoriet zijn hand op bij de organisatie en zei dat dit erover was.

Bijna alle renners stapten de volgwagens in en werden naar Sarria gereden, waar ze verkleumd onder de douche sprongen of zich snel omkleedden. Gianni Moscon, Sebastian Schönberger en Vicente Hernaiz reden nog weg in de hoop te profiteren van het slechte weer, maar zij werden even later ook op de hoogte gebracht van de annulering van de rit.



“Zoveel sneeuw in Galicië? Dat is echt niet normaal. Regen wel, maar zoveel sneeuw? Dat gebeurt maar een of twee keer per jaar”, zuchtte Mosquera. En laat dat uitgerekend op deze donderdag in februari zijn. “Daar hebben we helaas geen controle over.”

Vrijdag een nieuwe kans in O Gran Camiño, dan met Vingegaard in de groene puntentrui en Francesco Gavazzi in de blauwe bergtrui. Er wacht een aankomst bergop, net als zaterdag. De vraag is of het weer dan wel meewerkt.