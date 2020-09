Hoe de renners van Team Jumbo-Visma vermoeide benen verslaan dankzij STOX Energy Socks maandag 7 september 2020 om 18:00

De Tour de France staat te boek als een van de zwaarste sportwedstrijden van het jaar. Om drie weken lang op topniveau te kunnen presteren, is het een must om iedere dag uitgerust aan de start te verschijnen. De renners van Team Jumbo-Visma gebruiken STOX Energy Socks om het vermoeide gevoel in de benen te verslaan. Wij spraken met geel-zwarte succesformatie over hoe er op het hoogste niveau gebruik wordt gemaakt van compressiesokken.

Slijtageslag

Wie de Tour wil winnen, moet drie weken lang op de toppen van zijn kunnen presteren. Met Primoz Roglic heeft Team Jumbo-Visma dit jaar de voornaamste kanshebber voor de eindoverwinning in de gelederen. Om ervoor te zorgen dat een renner van de ploeg na drie weken als winnaar wordt gehuldigd, wordt ieder moment aangegrepen om de renners zo optimaal mogelijk aan de start te brengen.

Om dat te realiseren maakt de ploeg gebruik van compressiekousen, die ervoor zorgen dat de renners voor en na de wedstrijden beter kunnen herstellen. Wellicht heb je de afgelopen week de foto’s voorbij zien komen van Primoz Roglic die na afloop van een ritzege in het hotel op zijn overwinning proostte. Om zijn kuiten zaten de kenmerkende lange sokken van STOX Energy Socks.

De Tour bestaat voor de renners naast de vele afmattende momenten in het zadel, ook uit urenlange verplaatsingen. Het vele reizen is niet optimaal voor het herstel van de vermoeide lichamen, maar Team Jumbo-Visma heeft daar wat op gevonden. “Onze renners gebruiken de Recovery Socks bij alle verplaatsingen”, vertelt Mathieu Heijboer, Head of Performance bij Team Jumbo-Visma. “In de Tour zijn er vaak nog lange reizen. Zowel vooraf wanneer we naar de start reizen als na afloop, wanneer we doorreizen naar het volgende hotel. Dat zijn de momenten waarop we de sokken vaak gebruiken,” legt hij uit.

De compressiekousen stimuleren de bloedsomloop. Zwaartekracht zorgt er normaal gesproken voor dat bloed en vocht in het lichaam naar de voeten stroomt. De Recovery Socks zorgen voor extra druk bij de enkels, waardoor het bloed als het ware weer naar boven wordt geduwd. Ze bevorderen op deze manier de bloedsomloop en voeren afvalstoffen sneller af vanuit de benen, waardoor blessures en spierpijn voorkomen worden.

Kwaliteit

Team Jumbo-Visma maakt al enkele jaren gebruik van compressiesokken. Sinds dit seizoen zijn dat de sokken van STOX Energy Socks. De ploeg kwam zelf bij het Amsterdamse merk uit. “Afgelopen winter hebben we bij verschillende merken sokken opgevraagd. Dan probeer je een keuze te maken en kijk je met name naar de kwaliteit van de verschillende merken. Uiteindelijk hebben we voor deze sokken gekozen. En dat het een Nederlands product is, helpt ook mee. Zo kunnen we snel schakelen met de mensen met wie je te maken hebt. Maar het belangrijkste is de kwaliteit.”

De sokken worden niet alleen gedragen rond de grote rondes. “Eigenlijk gebruiken de renners ze rond alle wedstrijden”, aldus Heijboer, die aangeeft dat herstelsokken in het wielerpeloton al enkele jaren gemeengoed zijn. “Toen ik prof was, en dan praat je over ongeveer vijftien jaar geleden, werd er ook al gebruik gemaakt van herstelsokken. Dus het is al redelijk lang in het peloton aanwezig. Wat een groot verschil is met toen, is dat het steeds beter gepersonaliseerd wordt. Er wordt steeds beter gekeken naar hoe die sok exact aansluit op je kuit en hoe die op de juiste plekken de juiste druk geeft. Bij ons zijn alle renners zijn aan het begin van het jaar gemeten en hebben ze een sok op maat”, legt hij uit.

Prettig gevoel

Binnen de ploeg mogen de renners zelf beslissen wanneer en hoe vaak ze de sokken dragen. “Al adviseren we ze om de sokken zeker tijdens vliegreizen te dragen”, vult Heijboer aan. “Wanneer je lang stil moet zitten en niet veel ruimte hebt, is het prettig wanneer je die sokken aan kunt doen.”

Bijkomend voordeel is een prettig gevoel wat de bloedcirculatie in de benen stimuleert. “Dat de sokken prettig aanvoelen, helpt enorm mee. Ze voelen als het ware dat hun benen door de voeten herstellen. Dat maakt het dat de sokken veel gebruikt worden.”

