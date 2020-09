Hoe de Jumbo Foodcoach app de renners van Team Jumbo-Visma beter laat presteren maandag 7 september 2020 om 08:00

Team Jumbo-Visma is de afgelopen jaren uitgegroeid tot een van de beste ploegen van het peloton. Een van de factoren in dit succesverhaal is de Jumbo Foodcoach app. Op het hoogste niveau, waar een paar procent het verschil kan maken tussen winst en verlies, vormt de app een belangrijk gereedschap voor renners die het beste uit zichzelf willen halen. We spraken met voedingsdeskundigen van de ploeg en kregen een antwoord op de vraag hoe er op het hoogste niveau met de app wordt gewerkt.

De geel-zwarte succesformatie beschikt over een team van specialisten die zich bezighouden met wat de renners tot zich nemen. Karin Lambrechtse is als performance chef en sportdiëtiste verantwoordelijk voor de maaltijden van de renners. Door de komst van de Jumbo Foodcoach app kan zij de renners beter voeden en coachen. “De sportdiëtisten van het team stelden voorheen de voedingsplannen op individuele basis samen. We deden dit op basis van de persoonskenmerken van een persoon. Dus hoe groot, zwaar, oud iemand is en welk geslacht de renner heeft. Op basis daarvan berekenden we hoeveel energie iemand nodig heeft en welke voedingsstoffen daar bijhoren”, legt zij uit. De komst van de app maakte dit werk makkelijker en het resultaat specifieker en nauwkeuriger. “Wat eerst gebeurde in een groot Excel-bestand, staat nu in het programma. Daar rollen dan cijfers uit op basis waarvan ik maaltijden samenstel.” De tijdsbesparing in het berekenen van de energiebehoefte heeft als grote voordeel dat er nu een gepersonaliseerd plan gemaakt kan worden voor alle renners, voor alle maaltijden.”

De eerste versie van de Jumbo Foodcoach deed een paar jaar geleden zijn intrede. “Toen ik eind 2018 bij de ploeg kwam, waren ze al begonnen met de app. Maar deze zat toen nog in het begin van de ontwikkeling. In het seizoen 2019 zijn we er voor het eerst echt mee gaan werken. Oorspronkelijk konden we wat een renner nodig had, omdat het handwerk was, enkel voor de kopmannen specificeren. Door de komst van de app, die samen met de bekende voedingswetenschapper Asker Jeukendrup is ontwikkeld, hebben we nu meer tijd om alle renners van het team optimaal te ondersteunen op het gebied van voeding. Dat stelt ons beter in staat om ons gezamenlijke doel, samen winnen, te behalen.”

Niet verplicht

Collega Martijn Redegeld is binnen het team werkzaam als voedingsdeskundige en begeleidt alle renners op dagelijkse basis. Hij vormt een belangrijke spil in de communicatie met de renners, maar ook tussen Jeukendrup en de chefs. Redegeld zorgt ervoor dat de voedingswetenschap wordt vertaald naar het bord van de renners. Hierdoor weten de chefs maar ook andere stafleden welke strategieën onderdeel zijn van de maaltijdplanning.

Hij werkte voorheen bij Deceuninck-Quick-Step en ziet verschillen met de manier waarop andere teams dit onderwerp aanpakken. “Bij mijn vorige ploeg waren we uiteraard ook serieus met voeding bezig, maar het Foodcoach-project is echt uniek in de wielerwereld. Niet alleen door de app, maar ook het feit dat Jumbo de boodschappen bij renners aan huis levert en we werken met eigen kookwagens. Daarmee zijn we echt een voorloper. Niet alleen in de wielersport, maar in de hele sportwereld.”

Sponsor Jumbo gaat daarin verder dan enkel het ondersteunen door middel van de Foodcoach, die de renners in staat stelt om voor elke trainingsdag een gepersonaliseerd advies te krijgen. Alles wat de renners eten tijdens de hoogtestages of de Tour de France, zijn producten die daadwerkelijk bij de supermarkt in de schappen liggen. Hierdoor zijn de voedingswaardes van alle producten exact bekend. De ploeg houdt hierdoor in heel Europa grip op wat de renners te eten krijgen.

Het gebruik van de app is onderdeel van het algehele trainingregime van de renners. “Niemand wordt verplicht. Maar omdat het Foodcoach programma geleid heeft tot positieve ervaringen en resultaten, zie je dat eigenlijk alle renners intrinsiek gemotiveerd zijn geraakt om met de app te werken”, legt hij uit. “We verwachten niet dat ze alle 365 dagen in het jaar hier gebruik van maken, maar willen ze in ieder geval een tool bieden waarmee ze goed kunnen blijven eten. Gelukkig zien ook de renners hier het belang van in. Het ontzorgt ze en biedt hen, wanneer zij niet op trainingsstage of bij een koers zijn, de gelegenheid om gestructureerd te blijven werken.”

Uit & Thuis

De app wordt dus niet alleen gebruikt rond de wedstrijden, maar ook door de renners thuis. Het helpt ze om volgens een persoonlijk afgestemd voedingsplan hun maaltijden samen te stellen. Daarnaast zorgt de methode voor een stukje gemoedsrust. “Voorheen gaven we renners uiteraard ook advies, maar was het voor hen lastig te bepalen wat zij precies aten in de hotels. Bijvoorbeeld hoeveel energie en voedingsstoffen er precies in de buffetmaaltijden zaten”, geeft hij als voorbeeld. “Dat kon renners onzeker maken. Zeker bij een sport zoals wielrennen waarbij bijvoorbeeld het hebben van een optimaal gewicht een belangrijke rol speelt in de bergen.

De renners en stafleden hebben nu meer inzicht. “Voorheen was het wel eens gissen naar de exacte voedingswaarden. Dankzij de app weten we dat nu heel precies. Het werken met de app levert ze veel meer inzicht en kennis op. Dat merken we bijvoorbeeld aan de vragen die we krijgen. Doordat ze er nu meer over weten en het leuk vinden om zich extra in hun voeding te verdiepen. Daarnaast merken we dat de renners dankzij de positieve ervaringen heel gedisciplineerd met de app werken.”

De app geeft de renners extra structuur. “Renners leren hier ook van. Hoe zij onderscheid kunnen maken tussen dagen waarop een zware training gepland staat en een rustdag. Ze zien dat hun energiebehoefte meebeweegt en dat ze daarop hun maaltijden aan moeten passen. Niet alleen hoe veel, maar ook wat ze eten.”

Een bijkomend voordeel is dat de Jumbo Foodcoach app een bijdrage levert aan het op gewicht houden van renners. In de wielersport is dat een belangrijke voorwaarde voor presteren. “Voorheen was het soms lastiger om renners op gewicht te krijgen of te houden. Dankzij deze app kunnen we dat veel beter richting aan geven.”

Snel overtuigd

Voor nieuwe leden van de ploeg kan de methode soms even wennen zijn. “We zien dat vaak eind december, wanneer bij het eerste trainingskamp nieuwe renners bij de ploeg komen”, herinnert Lambrechtse zich. “In het begin is het voor hen wennen dat de porties afgewogen worden op een weegschaal. Maar het wordt al snel routine. Doordat ze zich er goed bij voelen, zijn ze al snel overtuigd om erin mee te gaan.”

Waar renners thuis zelf de vrijheid hebben om maaltijden te kiezen, worden tijdens een grote ronde als de Tour de gerechten voor hen klaargemaakt. “Ze eten allemaal hetzelfde, maar de hoeveelheden verschillen per persoon”, legt ze uit. “Het parcours van de etappes is voor iedereen hetzelfde, dus voor iedereen hebben we een goede inschatting wat ze verbruiken. De app kijkt vervolgens wat de energiebehoefte is, op basis waarvan de portiegrootte wordt aangepast.”

Hoewel het teveel eer is om de recente successen van de ploeg aan de Jumbo Foodcoach app toe te schrijven, zien Redegeld en Lambrechtse binnen de ploeg wel signalen dat het een niet te onderschatten bijdrage levert. “Vorig jaar hadden onze renners tijdens de laatste weken van de Tour nog kleur op hun gezichten. In plaats van grauwige gezichten, zagen ze er aan het einde nog fit en fris uit. Dat is wel eens anders geweest. Dat heeft ongetwijfeld een positief effect gehad op de resultaten.”