Hirschi schiet eindelijk raak: “Mijn derde plek in Laruns gaf mij vertrouwen” donderdag 10 september 2020 om 17:26

De derde keer was het eindelijk raak voor Marc Hirschi. Het Zwitserse supertalent van Team Sunweb was al tweede in Nice en derde in Laruns, maar in de twaalfde etappe naar Sarron was het echt raak voor de revelatie van deze Tour. “Dit is echt heel mooi. Ik kan het niet beschrijven. Het is moeilijk om woorden voor te vinden”, zei hij in zijn flashinterview.

Hirschi debuteert dit jaar in de Tour en maakt direct naam met een ritzege. “Het is ongelooflijk, want ik was al twee keer heel dichtbij”, blikt hij terug. “Vandaag dacht ik niet dat het lukken, want het was erg lastig. Ik moest echt vol gas rijden in de laatste kilometers.”

“Eigenlijk twijfelde ik de hele tijd”, aldus de 22-jarige Hirschi. “Ik dacht tijdens mijn aanval ook aan de laatste twee keren dat ik in de aanval was. Pas in de laatste kilometer dacht ik echt dat ik kon winnen. Het is ook nog eens mijn eerste profzege, en dat in de Tour de France. Het kan niet beter. Het is echt een droom die uitkomt.”

‘Ik weet dat ik sterk ben’

Na zijn derde plek in Laruns, toen hij in extremis een solo van 90 kilometer zag stranden, was hij gebrand op succes. “Natuurlijk gaf mij dat ook vertrouwen”, zegt de coureur van Team Sunweb. “Ik weet dat ik sterk ben, dus dat vertrouwen heb ik. Maar mijn prestatie van Laruns gaf mij de extra kracht. Het is mooi dat zoveel mensen mij gesteund hebben na die rit. En dat ik hier nu sta, daar ben ik veel mensen dankbaar voor.”

“Ik heb nooit geloofd dat ik nu al een rit zou kunnen winnen. In de TOur starten was al een droom. Nu heb ik gewonnen en heb ik twee keer podium gereden… Het is ongelooflijk”, sluit Hirschi af.