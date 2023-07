Hincapie begrijpt koerstactiek Van Aert niet: “Waarom al dat werk opknappen?”

Wout van Aert maakte gisteren nog maar eens indruk in de Tour de France door in de bergrit naar Saint-Gervais Mont-Blanc als tweede over de streep te komen, maar George Hincapie en Lance Armstrong hadden na de rit wel wat kritische noten om te kraken. De twee oud-renners plaatsen vraagtekens bij de koerstactiek van de renner van Jumbo-Visma.

Van Aert maakte in de vijftiende etappe naar Saint-Gervais Mont-Blanc deel uit van een omvangrijke kopgroep met daarin enkele zeer sterke klimmers, maar de Belgische kampioen besloot het niet te laten aankomen op de slotklim. De Belg trok al eerder ten aanval en begon zo met slechts twee medevluchters (Marc Soler en de latere ritwinnaar Wout Poels) aan de laatste klim van de dag.

Van Aert spaarde zich met andere woorden niet tijdens de etappe, tot ongeloof van Hincapie. “Snap ik dan echt niets meer van koerstactiek? Als je de gele trui in de ploeg hebt en je bent in staat om mee te glippen met een goede ontsnapping, waarom zou je dan nog al het werk opknappen?”, vraagt hij zich af in de populaire podcast The Move. “Het was niet zijn verantwoordelijkheid.”

“Van Aert had zichzelf meer kansen op de ritzege kunnen geven”

“Waarom moet je met zeven of acht minuten voorsprong aan die slotklim beginnen? Hij had gewoon mee moeten glijden, van wiel tot wiel”, is Hincapie van mening. “Waarom zou je onderweg meer werken dan de andere vluchters, als je voor de ritzege gaat? Wout Poels was supersterk, maar toch… Van Aert had zichzelf meer kansen op de ritzege kunnen geven.”

Volgens Armstrong kan Van Aert zich moeilijk inhouden. “Of het nu in het profpeloton is of in een groepje onder vrienden: er is altijd één renner die in alle omstandigheden keihard rijdt. Van Aert is zo’n renner. Had hij gisteren gewonnen, dan was het een enorme overwinning geweest. Je kunt héél veel over hem zeggen, maar niet dat hij een pannenkoek is. Dat verwoordde Wout Poels heel goed na de etappe.”