Wout van Aert eerlijk na tweede plaats: “Er zat niet meer in”

Wout van Aert kon moeilijk teleurgesteld zijn na afloop van de vijftiende Tourrit. Op de slotklim moest hij Wout Poels laten rijden naar ritwinst, waardoor hij zelf op de dichtste ereplaats terechtkwam. “Ik ben redelijk blij. Voor mij zat er niet meer in, Wout heeft dat goed gedaan”, reageerde Van Aert bij WielerFlits.

“Ik denk dat ik de etappe nochtans goed heb aangepakt. Ik heb de kansen gegrepen om met wat voorsprong aan de slotklim te beginnen. Alleen was er één renner een heel stuk beter”, aldus de Jumbo-Visma-renner.

Van Aert probeerde zich nog wel terug te knokken. “Toen Poels aanging, was dat voor mij veel te snel. Je mocht jezelf niet opblazen, dus heb ik direct voor mijn eigen tempo gekozen. Ik bleef nog even hangen en hoopte me te herzetten na het stukje afdaling. Ik wilde niet opgeven, maar brak als eerste.”

Poels weegt natuurlijk een pak lichter dan Van Aert. Speelde dat een rol? “Nee, er zijn nog veel renners die twintig kilogram minder wegen dan mezelf die ver achter mij waren. Ik geloofde er echt in, maar helaas. Ik heb ook nu nog altijd veel moraal en zal het niet opgeven.”