Hilaire Van der Schueren: “Tom Devriendt meest onderschatte renner van België”

Tom Devriendt was gisteren de grote verrassing in de top-5 van Parijs-Roubaix. De Belg van Intermarché-Wanty-Gobert kwam als vierde over de streep, maar volgens Hilaire Van der Schueren had er nog meer ingezeten. “Als Mohoric op 38 kilometer van de streep niet lek rijdt, strijden Tom en Mohoric onder hun tweetjes voor de zege op de piste”, zegt de ploegleider van Devriendt tegen Het Laatste Nieuws.

“Op de kasseien reden Tom en Matej voortdurend 50 kilometer per uur en ze trapten tussen de 400 en 450 Watt. Dan is het voor de mannen in de achtergrond zeer moeilijk om veel terrein goed te maken”, aldus Van der Schueren, die vol lof is over zijn poulain. “Tom rijdt al bij mij in de ploeg sinds 2015. Ik vind hem al langer de meest onderschatte renner van België.”

“Tom heeft al veel meegemaakt op privé-vlak”, vervolgt Van der Schueren. “Hij wou een paar jaar geleden echt stoppen en was toen ook einde contract bij de ploeg, maar ik heb hem toen bewust de hand boven het hoofd gehouden. Hij is al langer een chouchou van mij. Alleen van zijn lang haar ben ik geen fan. Ik heb hem al vaker gevraagd om het te laten afknippen, omdat ik dat properder vind.”

Devriendt: “In een moeilijke spiraal gezeten”

Devriendt bevestigt dat hij het de afgelopen jaren niet altijd even gemakkelijk heeft gehad. “Ik heb een paar jaar in een moeilijke spiraal gezeten. Dit is een beloning voor de ploeg om mij altijd te blijven vertrouwen”, zegt de 30-jarige renner, die een bijzondere zondag beleefde in de Hel. “Plots zat ik in de kopgroep tussen al die grote namen en het volk schreeuwde mijn naam. Ik reed met de klap vijf kilometer per uur sneller dan normaal.”

“Het was alsof ik in een tunnel aan het koersen was. Op het einde had ik krampen tot en met, maar door de adrenaline kon ik blijven trappen. Jammer dat Küng de sprint al op driehonderd meter van de streep inzette. Ik was een beetje verrast en heb nog alles gegeven, maar het podium zat er niet meer in.”