Hilaire Van der Schueren baalt na nipte nederlaag Taco van der Hoorn: “Maar dat is de Tour”

Hilaire Van der Schueren, ploegleider bij Intermarché-Wanty-Gobert, zag zijn renner Taco van der Hoorn woensdag net naast ritwinst in de Tour de France grijpen. In de vijfde rit naar Wallers-Arenberg werd de Nederlander met minimaal verschil geklopt door medevluchter Simon Clarke. “Het is jammer als je er zo dichtbij bent”, baalde Van der Schueren na afloop bij Sporza.

“Maar dat is de Tour”, zei de ervaren ploegleider vervolgens gelaten. “Vanaf kilometer 0 waren ze weg met zes goede renners. We wisten dat ze het tot het einde konden volhouden, maar dan moet je nog kunnen winnen. Ik zei: die twee gaan naar elkaar kijken voor het geel, misschien is dat een kans”, doelt Van der Schueren op Neilson Powless en Edvald Boasson Hagen. De Amerikaan en de Noor stonden een tijdlang virtueel eerste en tweede.

Uiteindelijk was het een andere renner uit de kopgroep van (aanvankelijk) zes die Van der Hoorn vloerde: Simon Clarke. “Clarke is rap, dat wisten we. Het werd een chaotische sprint”, aldus Van der Schueren, die toe moest zien hoe Clarke met een ultieme jump voorbij Van der Hoorn kwam. “Etappewinst was het belangrijkste. Deze morgen (gisterochtend, red.) hadden we een plan uitgetekend. Dat ging perfect, maar het loopt verkeerd.”

“We hebben nog steeds geen etappe gewonnen in de Tour. Het is wel allemaal goed gegaan. Vandaag scheelde het maar een beetje, we blijven ervoor gaan.”