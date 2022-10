Hilaire Van der Schueren (74) stopt na 2023 als ploegleider

Hilaire Van der Schueren gaat bijna met pensioen. Voor de 74-jarige ploegleider zal 2023 zijn laatste jaar in de volgwagen zijn. Intermarché-Wanty-Gobert, waar Van der Schueren momenteel actief is, is ondertussen druk bezig met het aantrekken van nieuwe stafleden.

Van der Schueren, die zelf nooit gekoerst heeft, rolde het wielrennen in als ploegleider bij het team van Jan Raas. Later zou hij nog aan het roer staan bij Palmans-Collstrop, MrBookmaker.com, Unibet.com en Vacansoleil-DCM, waarna hij zich in 2014 aansloot bij het toenmalige Wanty-Groupe Gobert.

“Sindsdien is het team blijven groeien”, vertelt Verschueren in een persbericht van de ploeg. “Ik voel me als een vaderfiguur in de organisatie, ik ben heel gemotiveerd om me nog één keer volledig te geven, voordat ik afscheid neem van mijn rol als ploegleider, na een symbolische vijftig jaar. In mijn laatste seizoen bij Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux kijk ik er vooral naar uit om de ontwikkeling van Arne Marit en Rune Herregodts, twee jonge renners uit mijn regio, in de gaten te houden. De belangrijkste missie is om mijn ervaring door te blijven geven aan de nieuwe ploegleiders.”

Nieuwkomers

Twee van die nieuwe ploegleiders, Dimitri Claeys en Kévin Van Melsen, werden eerder al gepresenteerd. Maar nu heeft Intermarché-Wanty-Gobert ook de komst van de Belg Laurenzo Lapage bekendgemaakt. Lapage was in het verleden ploegleider US Postal Service-Berry Floor, Astana en de voorgangers van BikeExchange-Jayco. Het trainersteam van Intermarché-Wanty-Gobert wordt dan weer versterkt met Christophe Prémont, die de afgelopen jaren actief was bij Bingoal Pauwels Sauces WB.