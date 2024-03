vrijdag 8 maart 2024 om 18:30

Het voorjaarsnummer van RIDE officieel gepresenteerd bij Oneway Bike in Rotterdam

Podcast Bij Oneway Bike in Rotterdam is vrijdag het nieuwe voorjaarsnummer van RIDE gepresenteerd. Omringd door tal van carbon en de nieuwste accessoires waren vijftig genodigden aanwezig bij de Launch Party van het nieuwe magazine. Op het podium in de showroom van de fietsdistributeur werd een podcast opgenomen door WielerFlits hoofdredacteur Maxim Horssels, gerespecteerd wielerjournalist Raymond Kerckhoffs en ex-prof Maarten Tjallingii, die zijn verhalen over de Coast to Coast challenge deelde. Voorafgaand aan de presentatie en de podcastopname stond er bovendien nog een georganiseerde groepsrit op het programma.

Voor de vijfde Launch Party van RIDE, was Oneway Bike in Rotterdam het feestelijke decor. In een gezellige setting tussen de nieuwste CUBE bikes werd het voorjaarsnummer groots gepresenteerd. Dat de locatie bijzonder is, werd al gauw duidelijk. Het gloednieuwe pand van vijfhonderd vierkante meter is volledig klimaatneutraal. Sterker nog: het gebouw van Oneway in Rotterdam is één van de vijf gebouwen in Nederland waarvoor het energie label AAAAA+ in het leven is geroepen. De grote fietsdistributeur is vanwege de prachtige showroom echt de moeite waard om eens een kijkje te nemen.

Terug naar het blad: in de jongste uitgave van RIDE wordt de aandacht verdeeld over tal van intrigerende onderwerpen. Zo onderzochten we de geheimen van de Belgische ploeg van Mathieu van der Poel, blikten we terug en vooruit met Demi Vollering en Lotte Kopecky, besteedden we aandacht aan de nieuwe rol van Sepp Kuss, spraken we met een open Matej Mohoric over de duistere kant van de wielerwereld en ontdekten we dat Liechtenstein een geweldig fietsland is.

Om het voorjaarsnummer van RIDE goed te introduceren, namen Maxim Horssels, Maarten Tjallingii en Raymond Kerckhoffs ter plekke een podcast op. Centraal in de podcast stond de mindset van wielrenners. Hoe ga je om met concurrenten als Tadej Pogacar en Remco Evenepoel? Aan tafel concludeerden de mannen dat de vijf a zes beste renners ter wereld bijna altijd winnen als ze starten. Volgens Tjallingii – die tegenwoordig Mental Coach is – moeten wielrenners hun collega’s niet als ‘buitenaards’ beschouwen. “Anders kom je nooit in de buurt van een Pogacar.”

Als je het over de mentaliteit van wielrenners hebt, denken koersliefhebbers al snel terug aan het flash interview van Mohoric nadat hij zijn touretappe won. Voor Kerckhoffs was dit open interview een aanleiding om de Sloveen uitgebreid te spreken. De renner van Bahrain Victorious is ervan overtuigd dat de huidige generatie topwielrenners hun strenge levenspatronen lang kunnen volhouden, de huidige lichting renners weet gewoonweg niet beter.

Zowel in de podcast als in het nieuwste RIDE nummer komen nog tal van andere onderwerpen zoals de huidige economische status van de wielersport, het belang van een ploeg achter de kopman, de Coast to Coast challenge (een initiatief van De Nierstichting) en fietsen in Oostenrijk en Zwitserland aan bod. Luister de podcast hieronder terug en haal snel het nieuwste voorjaarsblad in huis!

Na afloop van de podcastopname was er tijdens een gezellige borrel de gelegenheid om te doen waar alle genodigden van houden: praten over fietsen. Het terras van Oneway Bike was onder het genot van een drankje de perfecte plek hiervoor. Ben jij als RIDE abonnee aanwezig bij de volgende Launch Party?