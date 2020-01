Hester en Graf eerste leiders in Zesdaagse van Bremen vrijdag 10 januari 2020 om 09:07

Andreas Graf en Marc Hester leiden de Zesdaagse van Bremen na de openingsavond. De Oostenrijker en Deen wisten meteen een ronde voorsprong te pakken op vijf koppels, waaronder de koppels Morgan Kneisky-Theo Reinhardt, Wim Stroetinga-Nico Selenati en Nils Politt-Kenny De Ketele.

Het ging er op de eerste avond van de Noord-Duitse wielerzesdaagse hard aan toe, aangezien meer dan de helft van het deelnemersveld op drie ronden of meer werd gereden. Alleszeggend is het echter nog niet: de wielerbaan is Bremen is net als die in Gent ‘maar’ 166 meter lang, waardoor een ronde sneller gepakt kan worden.

Opvallende naam in de Zesdaagse van Bremen is Nils Politt. De Duitser maakt in Bremen eenmalig een uitstapje naar de baan. Samen met tweevoudig winnaar Kenny De Ketele bezet hij momenteel de vierde plaats.

Het algemeen klassement in de @sixdays_bremen na de eerste avond. Nils Politt, vorig jaar tweede in Parijs-Roubaix, is samen met Kenny De Ketele de huidige nummer vier. #sixdaysbremen pic.twitter.com/0DXIwORVtl — Tim (@TimVanHengel) January 10, 2020