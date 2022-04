Herstellende Quinn Simmons moet ook passen voor Parijs-Roubaix

Quinn Simmons zal zondag ook niet aan de start verschijnen van Parijs-Roubaix. De Amerikaan was de afgelopen weken ziek en is nog niet wedstrijdfit. De 20-jarige renner van Trek-Segafredo moest eerder ook al passen voor de Ronde van Vlaanderen.

Simmons maakte indruk in de voorbije Tirreno-Adriatico: de Amerikaan ging na een zeer aanvallende ronde naar huis met de bergtrui. Na de Italiaanse rittenkoers werd de klassiekerspecialist echter ziek. De Amerikaan, in 2019 wereldkampioen bij de junioren, heeft nog altijd last van een longontsteking. Simmons voelt zich inmiddels wel weer wat beter, maar is nog niet in staat om te koersen.

Simmons heeft, na overleg met zijn ploeg Trek-Segafredo, dan ook besloten om een punt te zetten achter zijn voorjaarscampagne. Dat heeft zijn Amerikaanse werkgever laten weten aan Velonews. “Het duurt allemaal wat langer dan verwacht. Ik richt me nu op de wedstrijden in de zomer. Ik had mijn voorjaar graag anders willen afsluiten. Ik moet hier nu gewoon motivatie uit zien te halen”, liet Simmons afgelopen weekend al weten via Instagram.

Het is nog onduidelijk wanneer Simmons weer een rugnummer kan en zal opspelden.