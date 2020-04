Herstellende Matteo Moschetti terug op de fiets zaterdag 4 april 2020 om 10:42

Matteo Moschetti herstelt voorspoediger dan verwacht van de gevolgen van zijn valpartij in de Ster van Bessèges. In eerste instantie werd aangenomen dat de Italiaan eind mei zijn trainingen pas kon hervatten, inmiddels zit hij binnenshuis weer op de fiets.

Moschetti was het seizoen goed begonnen met overwinningen in de Trofeo Ses Salines-Felanitx en de Trofeo Palma. In de derde etappe van de Ster van Bessèges ging het echter mis voor de Italiaan van Trek-Segafredo. Op vijftien kilometer van de finish was hij betrokken bij een valpartij, waarna een breuk aan de heupkom en een ontwricht rechterdijbeen werden vastgesteld. Later kwamen nog een gebroken linkerschouderblad en een gebroken rib aan het licht.

In de dagen na de crash ging Moschetti onder het mes en na een geslaagde operatie begon voor hem een lang en veeleisend revalidatieproces. Eind februari werd hij overgebracht naar Forlì, waar hij drie weken in een revalidatiecentrum verbleef en tot zeven uur per dag aan zijn herstel werkte. Het harde werk wierp zijn vruchten af, want de vooruitgang was beter dan de meest optimistische prognoses, constateerde ploegarts Gaetano Daniele.

Groen licht om te fietsen

Inmiddels is de renner weer thuis en ook kreeg hij al groen licht om te fietsen. “Door de lockdown mag ik niet naar buiten om te trainen, maar normaal, als de beperkingen zijn opgeheven, kan ik buiten fietsen”, laat hij weten. “Vorige week maandag reed ik voor het eerst sinds het ongeluk op mijn Trek-fiets. Het was een kort ritje van twintig minuten binnenshuis, maar het voelde echt gek: alleen doordat mijn naam op de fiets stond, kon ik geloven dat het de mijne was.”

Samen met het revalidatiecentrum heeft hij een programma opgesteld met wat core training en oefeningen met lichte gewichten. “En dan spring ik op de ergo en probeer ik zoveel mogelijk te rijden. Op sommige dagen fiets ik twintig minuten, op andere dagen haal ik dat niet omdat ik me wat moe voel. Het doel is om elke dag te proberen te verbeteren, maar na bijna twee maanden zonder de fiets is de aanpassing niet makkelijk.”

Direct na de operatie zei de arts dat Moschetti eind mei weer kon gaan trainen. “Maar nú al begin ik weer te fietsen, ook al is het binnenshuis. Als de omstandigheden het toelaten, wil ik over twee weken naar het revalidatiecentrum teruggaan voor de laatste check-up. Als alles goed is, kan ik hopelijk intensiever gaan trainen. Medio april verwacht ik weer voluit te kunnen trainen. Dan heb ik minimaal twee maanden goede training nodig voordat ik klaar ben om weer te koersen.”