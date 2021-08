Herstellende Lotte Kopecky slaat Simac Ladies Tour over

Lotte Kopecky zal komende dinsdag niet aan de start verschijnen van de Simac Ladies Tour. De Belgisch kampioene zou aanvankelijk deelnemen aan de Nederlandse rittenkoers, maar is nog altijd herstellende van een valpartij tijdens de voorbije olympische Spelen.

De 25-jarige Kopecky kwam goed twee weken geleden ten val tijdens de olympische koppelkoers en ook twee dagen later ging ze tegen de grond in het omnium. Na de eerste crash klaagde Kopecky over pijn aan de heup. “Ik heb sindsdien een beetje last van de heup en was een week niet in staat om te fietsen”, laat ze nu weten in gesprek met Cyclingnews.

“Ik heb maandag wel weer een uurtje op de fiets gezeten, maar ben nog altijd niet volledig hersteld. Mijn plan was om deel te nemen aan de Simac Ladies Tour, maar dat is nu uitgesloten. Ik hoop nu terug te keren voor de Challenge by La Vuelta.” Deze vierdaagse rittenkoers begint op 2 september en eindigt op zondag 5 september, op de dag dat ook de Vuelta a España voor mannen zijn besluit kent.

WK-ambities en Parijs-Roubaix

Kopecky hoopt straks wel op tijd in topvorm te zijn voor het WK wielrennen in eigen land (eind september) en de eerste Parijs-Roubaix voor vrouwen van begin oktober. “Ik hoop wel zo snel mogelijk weer te kunnen trainen. Het is nog maar kort tot de wereldkampioenschappen”, aldus de renster van Liv Racing, die volgend jaar zal uitkomen voor SD Worx.

Kopecky zal normaal gesproken ook nog aan de start staan van het EK wielrennen (8-12 september), de Women’s Tour (4-9 oktober) en de Ronde van Drenthe (23 oktober).