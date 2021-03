Herstelde Wilco Kelderman maakt comeback in Ronde van Catalonië

Wilco Kelderman gaat maandag van start in de Ronde van Catalonië. Het wordt zijn eerste koers sinds zijn trainingsongeval in januari, waar hij een hersenschudding en een gebroken rugwervel aan overhield. Ook wordt het zijn wedstrijddebuut in het tenue van BORA-hansgrohe.

“In Catalonië verwacht ik niet direct voor het klassement te rijden. Het is vooral fijn dat ik sneller dan verwacht weer in het peloton rijd”, zei Kelderman, die al een hoogtestage van tweeënhalve week in de benen heeft, in een interview met het AD. “In de Ronde van het Baskenland hoop ik wel om de prijzen mee te rijden. Daarna volgen de Amstel Gold Race, Luik-Bastenaken-Luik, de Brabantse Pijl, de Ronde van Romandië, de Dauphiné en de Tour de France.”

In de Tour, die op zaterdag 26 juni begint, is de Nederlander de kopman bij BORA-hansgrohe voor het klassement. “Daaruit blijkt wel dat de ploeg veel vertrouwen in mij heeft. Dat voelt goed. Ik ben in de Tour nooit echt top geweest en ook nooit de echte kopman. Maar het voelt nu allemaal nog wel heel ver weg. Ik tel mijn zegeningen. Ik ben vooral bij dat ik weer op de fiets zit”, vertelde hij tot slot.