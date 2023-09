maandag 25 september 2023 om 15:51

Herstelde Oscar Onley maakt rentree in koers waar het allemaal begon

Oscar Onley moest wegens een valpartij en opgelopen sleutelbeenbreuk al opgeven in de tweede etappe van de Vuelta a España, maar de 20-jarige renner maakt zich nu op voor zijn rentree. De klimmer van Team dsm-firmenich zal deze week deelnemen aan de CRO Race (26 september-1 oktober) in Kroatië.

In deze meerdaagse wielerkoers beleefde Onley vorig jaar zijn echte doorbraak bij de profs, en maakte ook het grotere wielerpubliek kennis met de beloftevolle Brit. Onley kwam toen in twee etappes als tweede over de streep en werd tevens derde in het algemeen klassement, achter eindwinnaar Matej Mohoric en Jonas Vingegaard.

We zijn nu een jaar verder en Onley zal dus opnieuw aan de start verschijnen van de CRO Race. Dit zal hij doen aan de zijde van Team dsm-firmenich-ploeggenoten Frank van den Broek, Enzo Leijnse, Tobias Lund Andresen, Pavel Bittner, Matthew Dinham en de Australiër Patrick Eddy. Die laatste komt normaal uit voor de opleidingsploeg.

Collarbone back in one piece, ready to get back racing in 🇭🇷. Massive thanks to everyone who’s helped me get back on the bike these last couple of weeks! Time to finish the job 🫡 pic.twitter.com/IdNopw2btz — Oscar Onley (@OscarOnley) September 25, 2023

De vraag is of Onley in staat is om zijn derde plaats van vorig jaar te evenaren of misschien wel te verbeteren. Dan zal hij wel moeten afrekenen met onder meer titelverdediger Mohoric, Magnus Sheffield, Eddie Dunbar, Roger Adrià en Torstein Træen.