Herstelde Gerben Thijssen: “Wie weet kan ik dit jaar nog een koers winnen” zaterdag 6 juni 2020 om 08:36

“De tegenslag gaat mij niet beletten om verder te gaan voor mijn droom”, zegt Gerben Thijssen in Met de blik op de streep, de mini-docu die deze week in première ging. Daarin wordt de jonge sprinter gevolgd tijdens zijn revalidatie na een zware valpartij in de Zesdaagse van Gent.

De mini-docu, een productie van Maxim Gabriels en Arthur Matthys, begint met beelden van de eerste dag van de Gentse zesdaagse, op 12 november afgelopen jaar. In het onderdeel Supersprint komt Thijssen ten val, waarna de wedstrijd wordt stilgelegd. Medisch personeel buigt zich over de jonge deelnemer, die vervolgens wordt afgevoerd naar het ziekenhuis. Een gebroken sleutelbeen, drie gebroken ribben en drie hersenbloedingen komen aan het licht.

Dan spoelt de tijd door naar eind januari en is Thijssen aan zijn comeback aan het werken. In een revalidatiecentrum in Overpelt, waar hij zo nu en dan wordt vergezeld door voormalig profrenner Stig Broeckx, maakt hij moeilijke momenten door. Het brengt hem aan het twijfelen en maakt hem onzeker. “Omdat ik daar ook mensen zie die uiteindelijk…”, valt hij even stil. “Zo had ik zelf ook kunnen zijn. Dan besef je echt wel dat je geluk hebt gehad.”

Ploegstage

Daarna gaat de sprinter begin februari mee met de ploegstage van Lotto Soudal. Het gaat steeds beter, al heeft hij naar eigen zeggen ook zijn dagen. In Valencia rijdt hij weer zijn eerste rondes op de baan. “Ik had echt wel stress voor die dag. Dan kwam ik naar de piste gereden en probeerde ik me wat de amuseren met de groep om zo wat te vergeten dat ik daarna op die piste moest rijden. Dan kwam ik aan de piste en had ik het echt wel moeilijk de eerste 5 à 6 minuten.”

Thijssen hoopte eind mei weer te kunnen koersen, maar moest zijn rentree door het coronavirus noodgedwongen uitstellen. De laatste beelden zijn een enkele weken geleden opgenomen. “Wie weet kan ik hopelijk dit jaar nog een koers winnen en anders is het volgend jaar. Ik kan op mijn beide oren slapen want ik heb volgend jaar nog een contract, dus ik ga sowieso volgend jaar echt wel een belangrijk jaar tegemoet.”