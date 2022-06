Herstelde Cavalli doet mee aan eerste Mont Ventoux Dénivelé voor vrouwen

Marta Cavalli zal dinsdag deelnemen aan de allereerste Mont Ventoux Dénivelé Challenge voor vrouwen. Voor de Italiaanse van FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope is het haar eerste koers sinds een valpartij in de Ronde van Burgos, nu drie weken geleden.

De 24-jarige Cavalli, die in het voorjaar haar definitieve doorbraak beleefde met winst in de Amstel Gold Race en de Waalse Pijl, werd na een val in de tweede etappe van de Ronde van Burgos afgevoerd naar het ziekenhuis. De Italiaanse kon echter al snel opgelucht ademhalen: de schade bleef beperkt bij schaafwonden en kneuzingen.

We zijn nu drie weken verder en Cavalli is inmiddels weer fit genoeg om een rugnummer op te spelden. In de allereerste editie van de Mont Ventoux Dénivelé Challenge voor vrouwen is de renster ook meteen een van de topfavorieten voor de overwinning. Cavalli zal het moeten opnemen tegen onder meer Katarzyna Niewiadoma en Pauliena Rooijakkers.

FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope rekent, naast Cavalli, ook op Stine Borgli, Évita Muzic, Brodie Chapman, Jade Wiel en Victorie Guilman.