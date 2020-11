Herstelde Bauke Mollema traint inmiddels weer buiten

Bauke Mollema moest zijn seizoen vroegtijdig beëindigen na een vervelende valpartij in de Tour de France, maar de renner van Trek-Segafredo heeft inmiddels geen last meer van zijn pols en onderarm. “Ik train sinds een paar weken weer buiten”, zo laat hij weten via Twitter.

De renner van Trek-Segafredo kwam in de dertiende Touretappe naar Puy Mary ten val en moest worden afgevoerd naar het ziekenhuis van Clermont-Ferrand. Mollema liep breuken op in zijn pols en onderarm en moest een punt zetten achter zijn seizoen.

De 33-jarige Mollema liet een dag na zijn crash al weten dat de operatie succesvol was verlopen. Twee maanden na zijn valpartij is Mollema alweer druk in de weer. “Back in training”, laat hij weinig aan de verbeelding over. “Het is nu tijd om te werken richting 2021.”

Mollema wist voor zijn valpartij nog naar meerdere top 10-noteringen te fietsen. Zo werd hij dit jaar achtste in de Volta ao Algarve, vijfde in La Route d’Occitanie, zesde in de Tour de l’Ain en vierde in de Ronde van Lombardije.

Back in training 👌.

My wrist recovered well from my crash in the Tour and I’m training outside since a few weeks now. Time to work toward 2021! pic.twitter.com/qVYlXGHzVw — Bauke Mollema (@BaukeMollema) November 19, 2020