Herstelde Antwan Tolhoek maakt zondag rentree in GP de Fourmies

Antwan Tolhoek zal zondag weer een rugnummer opspelden. De Zeeuwse klimmer van Trek-Segafredo liep eind juli bij een val in de Ronde van Polen meerdere botbreuken op, maar is inmiddels hersteld en keert zondag dus terug in competitie.

Tolhoek was in de eerste etappe van de Ronde van Polen betrokken bij een grote valpartij in de laatste kilometer. In eerste instantie leek de schade nog mee te vallen, maar bij nieuwe medische onderzoeken in Nederland kwamen toch diverse breuken aan het licht. Met drie gebroken ribben en een breuk in zijn schouder was Tolhoek een tijdje uit de roulatie, maar hij keert ruim een maand na zijn valpartij dus weer terug in koers.

In de GP de Fourmies, een Franse eendagskoers over voornamelijk vlakke wegen, zal Tolhoek weer wat competitieritme opdoen. “Het herstel is gelukkig voorspoedig gegaan”, laat hij weten aan de Provinciale Zeeuwse Courant. “Na de GP de Fourmies ga ik (van 13-17 augustus, red.) deelnemen aan de Ronde van Luxemburg.”

Het is voorlopig nog niet het seizoen van Tolhoek. De Nederlander wist dit jaar – mede door ziekte – niet zijn gebruikelijke niveau te halen. Zijn (voorlopig) beste uitslag behaalde hij in zijn eerste koers van het seizoen in februari. In de Ronde van Valencia werd hij veertiende in de algemene rangschikking, met als sportieve uitschieter een zesde stek in de eerste etappe naar Torralba del Pinar.