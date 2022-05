Herstel Alaphilippe vordert gestaag: wereldkampioen kan weer voorzichtig trainen

Goed nieuws vanuit het kamp van Quick-Step-Alpha Vinyl: Julian Alaphilippe mag thuis weer voorzichtig op de rollers trainen. De wereldkampioen liep bij een zware valpartij in Luik-Bastenaken-Luik meerdere blessures op, maar inmiddels is zijn klaplong volledig genezen. Dat laat zijn werkgever middels een perscommuniqué weten.

De 29-jarige Fransman is nog niet in staat om in de buitenlucht te fietsen, maar mag thuis wel weer voorzichtig op de Tacx trainen. Quick-Step-Alpha Vinyl zal zijn voortgang nauwlettend in de gaten houden. Het is momenteel nog onduidelijk wanneer hij weer op de weg mag trainen, laat staan wanneer hij weer een rugnummer kan opspelden.

Wel of geen Tour?

De vraag is of de regerende wereldkampioen straks op tijd klaar is voor de Tour de France. De 109e editie van de Franse ronde begint over goed zeven weken in het Deense Kopenhagen. Patrick Lefevere, de teammanager van Quick-Step-Alpha Vinyl, had het twee weken geleden in zijn wekelijkse column in Het Nieuwsblad nog over de Tourkansen van zijn poulain Alaphilippe. Lefevere sprak van een ‘race tegen de klok’.

“De grote vraag is of Julian erbij is als de Tour straks in Denemarken vertrekt. We gaan er alles aan doen, maar het wordt een race tegen de tijd. Als hij in het meest gunstige geval midden mei opnieuw op de fiets zit, heeft hij nog zes weken. De Tour begint al op vrijdag 1 juli, een week vroeger dan normaal. Dat is uiteraard geen voordeel. Opsteker: Julian is niet iemand die makkelijk gewicht wint”, aldus Lefevere.