Alaphilippe voert race tegen de klok: “De grote vraag is of Julian erbij is in de Tour”

Julian Alaphilippe hoopt in de zomer weer te schitteren in de Tour de France, maar de vraag is of de wereldkampioen op tijd klaar is voor de Franse ronde. De renner van Quick-Step-Alpha Vinyl liep bij een zware valpartij in Luik-Bastenaken-Luik namelijk meerdere breuken op. “We gaan er alles aan doen, maar het wordt een race tegen de tijd”, aldus teambaas Patrick Lefevere.

Lefevere heeft het in zijn wekelijkse column in Het Nieuwsblad onder meer over de Tourkansen van Alaphilippe. “Julian moet herstellen van een klaplong, een gebroken schouderblad en twee gebroken ribben, die ook nog verplaatst zijn. Hij mag drie weken niet bewegen, wat voor hem als spring-in-‘t-veld een kwelling is. Hij zal in eerste instantie bij zijn familie in Ronse herstellen. Vliegen mag hij niet in zijn toestand.”

“De grote vraag is of Julian erbij is als de Tour straks in Denemarken vertrekt. We gaan er alles aan doen, maar het wordt een race tegen de tijd. Als hij in het meest gunstige geval midden mei opnieuw op de fiets zit, heeft hij nog zes weken. De Tour begint al op vrijdag 1 juli, een week vroeger dan normaal. Dat is uiteraard geen voordeel. Opsteker: Julian is niet iemand die makkelijk gewicht wint.”

“Wat we zeker niet gaan doen, is Evenepoel als stand-in gebruiken”

Lefevere is overigens niet van plan om Remco Evenepoel alsnog naar de Tour te sturen, mocht blijken dat Alaphilippe niet op tijd fit geraakt voor La Grande Boucle. “Een Tour met of zonder Alaphilippe maakt een groot verschil, commercieel en sportief. Wat we zeker niet gaan doen, is Remco Evenepoel als stand-in gebruiken. Zoals hij zelf aangaf in Extra Time Koers: we houden vast aan zijn planning. Niet de Tour, wel de Vuelta.”