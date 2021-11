Hersentumor verwijderd bij EOLO-Kometa-renner Arturo Gravalos (23)

Arturo Gravalos, een 23-jarige renner van EOLO-Kometa, herstelt momenteel van een operatie waarbij een hersentumor werd verwijderd. De tumor werd enkele weken geleden al ontdekt bij de talentvolle Spanjaard, maar deze week werd hij in het universitair ziekenhuis van Zaragoza succesvol geopereerd.

De operatie van Gravalos wordt in het persbericht van de ploeg van Alberto Contador en Ivan Basso omschreven als ‘complex’, maar tijdens de zeven uur durende ingreep zou alles goed zijn gegaan.

Gravalos’ grootste prestatie op de fiets was tot nu toe een tweede plaats op het Spaans kampioenschap voor beloften van 2019. In zijn eerste profjaar wist hij verder geen potten te breken. Ook in 2022 staat hij nog onder contract bij EOLO-Kometa.