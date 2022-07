Hersenschudding zorgt voor opgave ritwinnares Marlen Reusser in Tour Femmes

Marlen Reusser gaat in de zevende etappe van de Tour de France Femmes niet meer van start. De Zwitserse renster van SD Worx, die eerder deze week de gravelrit won, kwam in de zesde rit naar Rosheim ten val en liep daarbij een hersenschudding op.

De 30-jarige Reusser wist na haar valpartij nog wel de finish te halen. Dat deed ze ver in de achtergrond op een 116e plaats, op ruim een kwartier van ritwinnares Marianne Vos. Na de rit werd ze toch onderzocht in het ziekenhuis en uit dat onderzoek kwam een hersenschudding aan het licht.

“Rust is nu noodzakelijk om te herstellen”, schrijft SD Worx op sociale media. Het Nederlandse team benoemt de belangrijke rol van Reusser in deze Tour Femmes. Ze was een van de belangrijke helpers van kopvrouwen Demi Vollering en Ashleigh Moolman, die mikken op een goed algemeen klassement.

She won the stage to Bar-Sur-Aube.* — Team SD Worx (@teamsdworx) July 29, 2022