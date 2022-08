Herman Vanspringel (79) is overleden

Herman Vanspringel, bijgenaamd Monsieur Bordeaux-Paris, is overleden. De Belg, die in zijn carrière meer dan 130 koersen won, was al lange tijd ziek. Vanspringel is 79 jaar oud geworden.

Vanspringel werd prof in 1965, bij Dr. Mann. Zijn carrière zou duren tot eind 1981. In zijn tweede seizoen als beroepsrenner wist hij gelijk Gent-Wevelgem te winnen. Daarna volgden nog tal van grote zeges, waaronder zevenmaal Bordeaux-Parijs. Daarnaast was hij bijvoorbeeld de beste in de Ronde van Lombardije, de Brabantse Pijl (twee keer) en Parijs-Tours. In de Tour de France van 1973 nam hij het groen mee naar huis. Ook won hij er in totaal vijf ritten.

Toch vergaarde Vanspringel ook vooral beroemdheid vanwege zijn tweede plaatsen. Zo eindigde Vanspringel als tweede in de door Jan Janssen gewonnen Tour de France van 1968, toen hij in het geel aan de slotrittijdrit begon. Ook was hij runner-up in de Giro d’Italia van 1971 en derde in de Vuelta a España van 1970.