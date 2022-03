Herboren Pinot: “Niet meer zo goed gevoeld sinds de Dauphiné van 2020”

Het was een grote lijdensweg voor Thibaut Pinot, maar de Franse klimmer lijkt definitief terug aan de top. De renner van Groupama-FDJ eindigde afgelopen weekend namelijk als achtste in een sterk bezette editie van Tirreno-Adriatico. “Mijn moraal geef ik op dit moment een negen op tien”, klinkt het in gesprek met L’Équipe.

De 31-jarige Pinot voelt zich naar eigen zeggen als herboren, nadat hij lange tijd op de sukkel was met zijn rug. In Tirreno-Adriatico reed hij voor het eerst sinds lange tijd weer mee met de absolute wereldtop. Zo ook in de koninginnenrit naar Carpegna: Pinot kwam er als zevende over de streep, in een groepje met Damiano Caruso en Jai Hindley, nog voor toppers als Giulio Ciccone, Pello Bilbao, Romain Bardet, Remco Evenepoel en Wilco Kelderman.

“Het goede gevoel is er weer”

“Ik heb me niet meer zo goed gevoeld sinds het Critérium du Dauphiné van 2020”, aldus Pinot. “Bij de eerste passage van de Monte Carpegna keek ik achterom en zag dat er nog maar twintig renners aanhingen. Ik kon niet begrijpen waarom de andere coureurs moesten passen. Het goede gevoel was er weer. Ik heb zo lang gewacht op dit moment, dat ik weer tussen de kopmannen kan rijden. Om niet in de bus te moeten plaatsnemen, op vijftien minuten achterstand. Dat wil ik niet nog een keer meemaken.”

Voor Pinot is een achtste stek in Tirreno-Adriatico een flinke opsteker met het oog op de komende wedstrijden. De Franse klimmer richt zich dit jaar met name op de Tour de France, maar hoopt voor de Tour al iets te winnen. “Dat zou ideaal zijn”, klinkt het ambitieus. De Tour of the Alps en de Ronde van Romandië zijn de eerstvolgende rittenkoersen voor Pinot.