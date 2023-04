‘Herboren Laurens De Plus maakt kans op selectie voor Giro d’Italia’

Laurens De Plus lijkt, na enkele mindere jaren, weer helemaal terug. De Belgische klimmer maakte de voorbije dagen, als luxehelper van Tao Geoghegan Hart, indruk in de Tour of the Alps. Zijn ploeg INEOS Grenadiers speelt nu met het idee om De Plus mee te nemen naar de Giro d’Italia, zo meldt Het Nieuwsblad.

De selectie van INEOS Grenadiers staat nog niet volledig op papier, maar zeker is wel dat Tao Geoghegan Hart en Geraint Thomas de kopmannen zullen zijn in de komende editie van de Ronde van Italië. Volgens Het Nieuwsblad is er een meer dan reële kans dat ook De Plus volgende maand zijn opwachting zal maken in de eerste grote ronde van het seizoen.

De Plus reed vier jaar geleden voor het laatst een grote ronde. In zijn wonderjaar 2019 was hij een van de bepalende figuren van de Jumbo-Visma-ploeg in de Tour de France. De Plus maakte dat jaar erg veel indruk als luitenant van kopman Steven Kruijswijk, door in bergetappes kilometerslang op kop te sleuren van de groep der favorieten.

Stijgende lijn

Na zijn vertrek bij Jumbo-Visma was het echter kommer en kwel voor De Plus. De inmiddels 27-jarige Belg kreeg de laatste jaren af te rekenen met fysieke problemen en wist hierdoor niet zijn gebruikelijke niveau te halen. Dit seizoen weet De Plus zich, in dienst van anderen, echter wel weer te onderscheiden. De klimmer maakt momenteel indruk in de Tour of the Alps.