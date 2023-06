‘Herboren’ Alaphilippe is klaar voor herstart: “Voel me eindelijk weer fris en goed”

Julian Alaphilippe keert zondag terug in koers. De Franse oud-wereldkampioen begint dan namelijk aan het Critérium du Dauphiné (4-11 juni). De renner van Soudal Quick-Step kende een moeilijk voorjaar, maar voelt zich nu weer als herboren. “Ik ben echt supergemotiveerd en klaar om er vol tegenaan te gaan.”

In een digitale persconferentie beantwoordde Alaphilippe de nodige vragen, onder meer over zijn teleurstellende voorjaarscampagne maar ook over zijn komende doelen. De Fransman kan niet wachten om opnieuw een rugnummer op te spelden. “Ik ben blij dat ik me eindelijk opnieuw fris en goed voel. Ik heb echt zin om er vol tegenaan te gaan. Ik wil ook voluit genieten van de competitie”, liet hij weten aan onder meer Het Nieuwsblad.

“Ik hoop dat de benen goed zijn om leuke resultaten neer te zetten. Ik ben supergemotiveerd. Het is ook een periode in het seizoen waarvan ik altijd gehouden heb. Dit is het eerste deel van een vierluik. Na Luik-Bastenaken-Luik had ik enkele gemakkelijke dagen om te herstellen van het eerste deel. Daarna trok ik met de ploeg op hoogtestage naar Sierra Nevada. Ik heb daar echt kunnen werken zoals ik wilde. Ik voel me goed, dat is een goed signaal. Ik heb de competitie echt gemist.”

Ritwinst

Alaphilippe wil in de zomer vooral schitteren in de Ronde van Frankrijk en op het WK, maar de 30-jarige renner trekt ook met de nodige ambitie naar het Critérium du Dauphiné. “Welke etappe interesseert me niet, maar ik zou graag een rit winnen. Ik heb nog niet goed gekeken naar het rittenschema, maar er zijn enkele etappes voor puncheurs. De bergritten in het weekend zijn zwaar, maar dat staat me ook aan. Er zijn meerdere mogelijkheden op ritwinst.”

De publiekslieveling denkt niet meteen aan een goed klassement, al sluit hij het ook niet uit. “Aan een plaats in de eindstand denk ik niet echt. Van het ene komt het andere. Ik ga me ook niet focussen op Vingegaard of Bernal, maar mijn eigen ding doen. De Dauphiné is altijd een grote test. Het is de generale voor de Tour. Niet alleen voor de klassementsrenners, maar ook voor de anderen. Daarna volgt alles snel opeen.”