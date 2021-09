Henrique Avancini blijft Mathias Flückiger voor in shortrace Lenzerheide

Henrique Avancini heeft de sprintrace gewonnen tijdens de Wereldbeker MTB in het Zwitserse Lenzerheide. In de laatste ronde wist hij Mathias Flückiger uit het wiel te rijden. Mathieu van der Poel en Tom Pidcock waren niet van de partij.

Anton Cooper nam de kopstart in de sprintrace in Lenzerheide, waar het peloton meteen op een lint werd getrokken. Nog in de eerste ronde nam Henrique Avancini vooraan het commando over. In de tweede ronde versnelde Victor Koretzky, maar de Franse mountainbiker kreeg geen ruimte van Avancini en Cooper. Avancini nam een ronde later de controle weer over. De Braziliaan legde een strak tempo op in de koers, met thuisrijder Nino Schurter in zijn wiel.

In de vijfde ronde gaf Mathias Flückiger serieus gas en in eerste instantie konden alleen Koretzky, Avancini en Schurter aanhaken. Toch konden de anderen, onder wie Milan Vader, na de passage van de finishlijn weer terugkeren. Vervolgens gaven de renners elkaar maar weinig ruimte. In de zevende rondgang nam Koretzky weer de koppositie. Bij het opdraaien van de achtste ronde was het Avancini die weer hard doortrok, met weer Schurter achter zich.

In de voorlaatste ronde ging het tempo nog eens omhoog. Weer was het Flückiger die de anderen onder druk zette, maar Avancini kon mee. Met een grote versnelling probeerde de Zwitser van de Braziliaan af te komen, maar die wilde niet kraken. Avancini wilde aanvankelijk niet overnemen, maar bewaarde zijn pijl tot de laatste ronde. Met veel overtuiging reed hij Flückiger uit het wiel en stelde hij vervolgens de overwinning veilig.

Wereldbeker mountainbike 2021

Short track mannen, Lenzerheide

1. Henrique Avancini – in 19m58s

2. Mathias Flückiger – op 1s

3. Victor Koretzky – op 1s

4. Alan Hatherly – op 2s

5. Nino Schurter – op 6s

6. Jordan Sarrou – op 9s

7. Maximilian Brändl – op 10s

8. Milan Vader – op 13s

9. Daniele Braidot – op 16s

10. Ondrej Cink – op 17s