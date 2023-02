Mulubrhan slaat dubbelslag in bergrit Tour du Rwanda, Froome beperkt schade

Henok Mulubrhan heeft de derde etappe van de Tour du Rwanda, een rit waarin stevig geklommen moest worden, op zijn naam geschreven. De Belg William Junior Lecerf (Soudal Quick-Step Development) eindigde als tweede, de Oekraïner Anatoliy Budyak werd derde. Mulubrhan is ook de nieuwe leider.

De eerste etappes van de Tour du Rwanda eindigden in een sprint en werden gewonnen door Ethan Vernon, maar op dag drie was het aan de klimmers. In het tweede deel van de 199,5 kilometer lange rit moesten de nodige hellingen bedwongen worden, waaronder de klim naar Kiviruga (7,1 km aan 6,5%). Vanaf de top was het nog een kleine 25 kilometer naar de streep, maar de laatste drie kilometer liepen ook weer aan bijna zes procent omhoog.

Gigantische voorsprong

In de vlakke openingsfase zagen we een kopgroep van drie een gigantische voorsprong vergaren. Marc Oliver Pritzen (EF Education-NIPPO Development), Jean Bosco Nsengimana (selectie Rwanda) en James Fouché (Bolton Equities Black Spoke) hadden na dertig kilometer al tien (!) minuten bijeen gefietst en liepen daarna zelfs uit tot twaalf minuten. Ondanks dat Israel-Premier Tech inmiddels het initiatief had genomen, begonnen de drie met die marge aan de eerste beklimmingen van de dag.

Daar liet Nsengimana, in 2015 de eindwinnaar van de Tour du Rwanda, zijn medevluchters achter. Hij kwam als eerste boven op enkele hellingen, maar zou later weer ingerekend worden door Fouché en Pritzen. Vervolgens werd de thuisrijder achtergelaten. In het peloton was ook al afscheiding geweest. Zo moest klassementsleider Ethan Vernon al vroeg lossen. Carl Fredrik Hagen (Q36.5) moest dan weer opgeven na een valpartij.

Mulubrhan de sterkste

De aanvankelijk zo grote voorsprong van Fouché en Pritzen liep in de finale snel terug, maar eerstgenoemde wist nog lang stand te houden. Hij begon in zijn eentje aan de slotklim. Wel werd de Australiër op de hielen gezeten door een groepje van negen, met daarbij onder anderen de Nederlander Pepijn Reinderink, de Belg William Junior Lecerf (Soudal Quick-Step Development) en de Eritreeër Henok Mulubrhan (Green Project-Bardiani CSF-Faizanè).

Mulubrhan, die de voorbije dagen al een derde en tweede plaats behaalde, toonde zich op de slotklim de sterkste van het selecte gezelschap. Nadat Fouché was ingerekend, sprintte hij met overtuiging naar de ritzege. Lecerf en de Oekraïner Anatoliy Budyak (Terengganu Polygon) eindigden op de plekken twee en drie, Reinderink werd tiende.

Froome beperkt schade

Chris Froome, die aan de voet niet in het achtervolgende groepje zat, wist de schade te beperken. De tweevoudig Tourwinnaar kwam op 34 seconden als 22ste over de streep. Hij was daarmee de beste renner van Israel-Premier Tech. Na de derde rit staat Froome twintigste in het algemeen klassement, op 42 seconden van Mulubrhan.