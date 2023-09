Youri IJnsen • woensdag 13 september 2023 om 20:33

Henk Brink is grondlegger van het Dak van Drenthe: “Enorme boost voor economie in onze provincie”

Interview Na de Ronde van Drenthe, Olympia’s Tour, de Healthy Ageing Tour, drie Nederlandse kampioenschappen op de weg en het Europees kampioenschap veldrijden, is de VAM-berg eind september nu ook het decor voor het EK op de weg. Met een noviteit: ook de gloednieuwe helling Het Dak van Drenthe is opgenomen in het parcours. Nog hoger, nog steiler en nog sneller klaar. “Ik wilde Drenthe op de kaart zetten en dat is met die project heel erg goed gelukt”, vertelt ex-gedeputeerde van de provincie én bedenker van de hellingen Henk Brink aan WielerFlits.

Politicus Henk Brink werd op 23 juli 1958 geboren in het kleine Drentse dorpje Zwiggelte, in hart van de provincie. Hij woont er nog altijd. Brink is sinds zijn vijftiende levensjaar zelfstandig ondernemer in de landbouw. Tegenwoordig vormt hij met zijn vrouw en zoon een maatschap en in het verleden heeft hij zich als belangenbehartiger ingezet voor LTO Nederland. Na drie termijnen van vier jaar, is Brink (die lid is van de VVD) bovendien net gedeputeerde af. In die functie had hij namens de provincie Drenthe in de eerste twee termijnen onder meer Verkeer & Vervoer en Mobiliteit & Kanalen in zijn portefeuille. In zijn tweede ambtstermijn kwam daar onder andere Recreatie & Toerisme bij en in de derde periode kreeg Brink ook Sport onder zijn vleugels.

Van idee tot helling

Met die portefeuilles onder zijn arm had hij een levensgrote invloed op de realisatie van het recreatiegebied op de VAM-berg en ook de aanleg van het Dak van Drenthe. Sterker nog: Brink is de bedenker van het hele plan. In de volksmond geldt hij ook wel als Mister VAM-berg. “Het klinkt misschien wat arrogant, maar het komt inderdaad uit mijn koker. Ik heb het als lid van de Gedeputeerde Staten van Drenthe ook mogen uitvoeren. Daardoor voelt het gebied wel een beetje als mijn kindje. Ik ken de VAM-berg al heel mijn leven, want ik groeide onder de rook op. Ik wilde daar altijd iets mee en dacht weleens aan een rodelbaan. Je kunt er veel moois van maken.”

Als gedeputeerde kon hij dat idee tastbaar maken, maar werd het toch iets anders. “Ik had een fietsnota gemaakt, met het uitgangspunt dat Drenthe moest uitgroeien tot dé fietsprovincie van Nederland. We hebben veel fietspaden, mooie omgevingen en het is hier ook ruimtelijk. We wilden meer ouderen op de fiets krijgen, mogelijkheden voor e-bikes vergroten, actief het naar school fietsen onder de jeugd stimuleren en dat mensen de fiets naar het werk nemen. Maar ook het organiseren van meer sportwedstrijden hoorde daarbij. Ik weet nog goed dat ik op een maandagmorgen aan tafel zat met de kartrekker van dat programma, Daniëlle Heidema. Ze vroeg me wat ik allemaal wilde. Ik zei: ‘Nou, één ding weet ik zeker. Ik wil over de VAM-berg!’.”

“Fietsen kun je namelijk overal”, legt Brink uit. “Het is in Overijssel mooi, in Gelderland ook en helemaal op de Veluwe. Ik zei dat we iets moesten hebben wat elders niet is en die VAM-berg ligt er. Er zat geld in het fietsprogramma en ik had toen ook mobiliteit in de portefeuille. Dus ik hoefde niet aan te kloppen bij collega’s. Maar toch ben je altijd afhankelijk van wat je medewerkers doen. Daarin moet ik eerlijk zijn: in Drenthe hebben we een enorm goed amtebarenapparaat. Toch was het geen automatisme, want de VAM-berg was niet van de provincie, maar van het particuliere Attero. En die vonden het idee toch een beetje moeilijk, waardoor het niet eenvoudig was.”

Verschillen tussen VAM-berg en Dak van Drenthe

Uiteindelijk ging Attero overstag. “Met afvalzorg en Attero hebben we uiteindelijk een plan bedacht waarbij we het oostelijke deel van het terrein zouden recreëren. Op het westelijke deel vinden nog steeds de bedrijfswerkzaamheden plaats. Om een mooi parcours aan te leggen op de VAM-berg hebben we daar wielerverenigingen bij betrokken en kenners bijgehaald. Nu liggen er wandelpaden, een mountainbikeroutes, biketrails voor jongeren en er ligt dus een prachtig wielerparcours. Met zelfs een koeienstrook erin. Ik vind dat onze mensen alles uit de kast hebben gehaald om er een prachtig gebied van te maken. Het is veel mooier dan ik ooit gedacht had.”

Naast de VAM-berg is daar nu ook het Dak van Drenthe bijgekomen. “Vanaf het begin was het duidelijk dat we nog niet klaar waren na het realiseren van het recreatiegebied op de VAM-berg. Het realiseren van Het Dak van Drenthe was echt wel een must, als we het plaatje compleet wilden maken. Die was relatief gezien veel eenvoudiger te realiseren. De VAM-berg was al afgedicht. Omdat we daar maar een meter de grond in konden, was het heel lastig om daar een goed parcours in te leggen. Bij het Dak van Drenthe was dat veel makkelijker. Voordat Attero daar begonnen is met storten, hadden we het parcours al ingetekend. Het asfalt kon er daarna zo op.”

Dat is eind augustus 2023 gerealiseerd. Nog een verschil tussen de VAM-berg en het Dak van Drenthe. Onder de eerste ligt verbrand vuilnis, de laatste is aangelegd met bodemas. “Soms moet je een beetje geluk hebben”, zegt Brink daarover. “Het heeft Attero geld opgeleverd dat ze het bodemas konden storten en de provincie kon fase twee van het recreatiegebied erop aanleggen. Een win-win-situatie. Er ligt nu een fantastisch wielerparcours waar ik heel trots op ben. Het Dak van Drenthe is 69 meter hoog. Je kijkt boven de bomen uit. Je ziet Friesland, Meppel, de windmolens in de Veenkoloniën en Duitsland. Op een mooie dag kun je heel Drenthe overzien. En als er straks sneeuw ligt, is het natuurlijk helemaal een plaatje. Dat is een fantastisch gezicht.”

Fietstoerisme neemt een vlucht en EK als hoogtepunt

Dat het Brink gelukt is om Drenthe met de VAM-berg en Het Dak op de kaart te zetten, blijkt wel. Ondernemers in de nabijheid maken gretig gebruik van een nieuwe doelgroep. “Het is een klein economietje. In Dwingeloo zit een hotel dat speciaal is ingericht voor wielerploegen. Dat geldt ook voor een hotel in Westerbork, dat ook alle faciliteiten biedt voor moutainbikers zoals bijvoorbeeld een schoonmaakinstallatie. Bungalowparken die bij iedere accommodatie vier fietsen hebben staan. Gemeentes doen heel veel aan fietsen. De Slag om Norg, de Drenthe 200, de Bartje 200. Er is een hele nieuwe dynamiek ontstaan door de VAM-berg en straks ook Het Dak van Drenthe.”

“De aandacht is ook groot”, gaat Brink verder. “Het Dak van Drenthe heeft ook alweer in heel veel buitenlandse kranten gestaan, tot in de Verenigde Staten aan toe. Je ziet veel mensen naar Drente komen, omdat ze toch allemaal een keer die VAM-berg willen oprijden. Straks met het Dak van Drenthe zal die vraag alleen maar toenemen. Een to do op de bucketlist van fietstoeristen, als ze bijvoorbeeld op vakantie zijn. Alle partijen maken Drenthe als fietsproduct groot. Je kunt wel een paar miljoen in je portemonnee hebben. Maar als iedereen ernaar kijkt en niemand pakt iets op, dan wordt het natuurlijk nooit wat. Op dat proces ben ik misschien nog wel het meest trots.”

Naast fietstoerisme biedt het gebied nu ook meer mogelijkheden voor wielrenners. In Drenthe is het een stuk rustiger dan in de randstad, rijdt je niet van rotonde naar rotonde en kun je nu dus ook klimtrainingen doen. Het EK op de weg eind september is dan ook hét hoogtepunt van het nieuwe hoogste punt van de provincie, het Dak van Drenthe. “We krijgen dan drie klimmetjes in een ronde, die de mannen waarschijnlijk acht keer doen en de vrouwen zes. Voor het publiek is het goed zichtbaar. Wereldkampioen Mathieu van der Poel is er helaas niet bij. Maar laat die andere klasbakken uit de WK-finale dat bij ons dunnetjes overdoen. Dan wordt het fantastisch!”