HEMA breidt sponsoring Jumbo-Visma uit naar vrouwenteam

Warenhuisketen HEMA verbindt zich tot en met 2023 als sponsor aan de nieuwe vrouwenwielerploeg van Team Jumbo-Visma. Met de uitbreiding van het bestaande partnerschap van de mannenwielerploeg en schaatsteam van Team Jumbo-Visma wil HEMA een signaal geven: zowel talentvolle mannen als vrouwen moeten een topsport kunnen beoefenen.

Vorig jaar maakte Jumbo-Visma bekend dat HEMA als co-sponsor van het herenteam instapte. De warenhuisketen werd dit jaar dan wel zwaar getroffen door Covid-19, maar dat lijkt vandaag dus geen rechtstreekse invloed te hebben op de sponsoring van het WorldTour-team.

‘HEMA ondersteunt door middel van haar sponsorschap ook de doelstellingen van de Jumbo-Visma Academy om fietsen onder jongeren te stimuleren’, meldt het persbericht van he team. ‘Dit doen zij onder andere door nauw samen te werken met Nederlandse wielerverenigingen. Daarbij richt de Academy zich niet alleen op jongens, maar ook op meisjes. HEMA geeft op deze manier invulling aan haar ambitie om te komen tot een inclusieve samenleving, een samenleving waarin iedereen mee kan doen.’

Richard Plugge, algemeen directeur van Jumbo-Visma: “Het is geweldig dat ook HEMA de waarde van ons nieuwe project met de vrouwenploeg inziet. We willen binnen het domein van de wieler- en schaatssport op zo veel mogelijk vlakken op het hoogste niveau presteren, dus het is mooi dat veel van onze huidige partners graag meedenken in dit soort kansen en ontwikkelingen.”

Ook HEMA-CEO Tjeeerd Jegen benadrukt het belang van vrouwentopsport. “Onder aanvoering van meervoudig kampioene Marianne Vos wil het damesteam de komende jaren uitgroeien tot het beste ter wereld. Daar willen wij graag aan bijdragen.” Ook de mannenploeg weet zich tot eind 2023 verzekerd van HEMA als partner.

Selectie vrouwenploeg Jumbo-Visma in 2021

Teuntje Beekhuis (Lotto Soudal Ladies)

Jip van den Bos (Boels-Dolmans)

Nancy van der Burg (Parkhotel Valkenburg)

Anna Henderson (Team Sunweb)

Romy Kasper (Parkhotel Valkenburg)

Anouska Koster (Parkhotel Valkenburg)

Riejanne Markus (CCC-Liv)

Pernille Mathiesen (Team Sunweb)

Aafke Soet (Ceratizit-WNT)

Karlijn Swinkels (Parkhotel Valkenburg)

Julie Van de Velde (Lotto Soudal Ladies)

Marianne Vos (CCC-Liv)